Call of Duty | Mobile non supporterà più i controller in seguito all' ultimo aggiornamento

(Di giovedì 3 ottobre 2019) Sembra che Activision non intendesse supportare iper il suoofof, lanciato all'inizio di questa settimana su Android e iOS, è stato abbastanza apprezzato in questi primi giorni. Il gioco è pieno di contenuti, dal tradizionale multiplayer alla modalità battle royale per 100 giocatori.Poco dopo il lancio, i giocatori hanno scoperto che ipotevano essere utilizzati per giocare. Ora che iOS supporta ufficialmente iPS4 / Xbox One, molti su dispositivistavano iniziando a sentirsi a proprio agio all'idea di usarli per giocare.Leggi altro...

