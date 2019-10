Assicurazione auto con residenza sbagliata | come comunicare il cambio

Gianna Nannini agli esordi : «Mi facevo rubare l’autoradio per incassare i soldi dell’Assicurazione» : “Mantenersi, all’inizio, non fu facile. Mio padre mi aveva promesso una macchina se avessi conseguito il diploma prima del previsto”, adesso è una star internazionale del rock, ma gli inizi del cammino nel mondo della musica per Gianna Nannini non sono stati semplici. Un modo per racimolare un po’ di soldi era quello di farsi rubare l’autoradio dalla macchina: “Feci due anni in uno e a 18 anni – si legge su “Vanity Fair” – con la Lancia ...

Assicurazione Rc auto : prezzo polizze in calo - l’analisi dell’IVASS : Assicurazione Rc auto: prezzo polizze in calo, l’analisi dell’IVASS Pubblicato il bollettino Ivass, l’istituto di vigilanza sulle assicurazioni, relativo al secondo trimestre del 2019: anche se il prezzo delle Rc auto varia molto da una parte all’altra del territorio nazionale, mediamente si registra un forte calo del costo delle polizze. Assicurazione Rc auto: premio medio di 405 euro Continua il trend al ribasso dei prezzi delle ...

Costo Assicurazione auto : quali fattori incidono sul premio : Il Costo dell’assicurazione auto è legato ad un gran numero di fattori che, in misura differente, presentano un impatto ben specifico sul premio assicurativo e, quindi, sulla spesa complessiva che il contraente della polizza deve affrontare per poter attivare l’assicurazione. Al fine di massimizzare il risparmio ed evitare di pagare più del dovuto, è opportuno conoscere quali sono i fattori che incidono sul premio dell’RC auto e capire in che ...