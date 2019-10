Morte Squinzi | il cordoglio della squadre italiane

Fonte : calcioweb.eu

(Di mercoledì 2 ottobre 2019)– “Il Presidente Maurizio Setti e tutti i tesserati, dipendenti e collaboratori di Hellas Verona FC esprimono il piu’ sentitoe le piu’ sincere condoglianze a famiglia, parenti e amici, nonche’ a tutto il Sassuolo calcio, per la scomparsa del patron del Club emiliano, Giorgio, imprenditore di successo e persona di grande spessore umano”. E’ ildel Verona per la scomparsa del proprietario del Sassuolo Giorgio. La Roma “si unisce al dolore di tutto il Sassuolo per la scomparsa di Giorgio”. “Il Bologna Fc 1909 esprime il proprioper la scomparsa di Giorgio, grande imprenditore e uomo di sport. Alla sua famiglia e all’U.S. Sassuolo le nostre più sentite condoglianze”. “L’Internazionale Milano esprime il proprioper la ...

