Fino a 600 euro di rimborso sulle TV LG OLED | modelli e regolamento

Fonte : optimaitalia

(Di mercoledì 2 ottobre 2019) Avevate in mente di comprare un TV LG? Approfittatene adesso.all'8 novembre 2019 sarà valida la promozione 'Cambia ora, scegli LG!', così come da comunicato ufficiale inviatoci in Redazione dall'ufficio stampa della divisione italiana. Si tratta di acquistare uno degli apparecchi dell'anno 2019, per poi ricevere una 600. Ecco icoinvolti:77W9PLA.AEU e77C9LLA.AEU (di 600),65W9PLA.AEU,65E9PLA.AEU,65C9PLA.AEU,65B9PLA.AEU e55E9PLA.AEU (tutti condi 400),55C9PLA.AEU e55B9PLA.AEU (di 200). Non tutti i negozi aderiscono all'iniziativa commerciale promossa da LG, ma solo quelli che ne espongono la locandina, tra cui MediaWorld, Comet, Uni(anche il gruppo City),nics (anche Point e City), Salvadori, Trony, Expert e Sme. La promozione risulterà valida ...

