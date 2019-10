Clima | 50 anni di previsioni apocalittiche errate tra carestie | era glaciale | buco

Clima - dall’auto elettrica al veganesimo : quello che sembra figo perché “green” ma produce più danni che benefici : Greta Thunberg e il suo movimento ambientalista si schierano contro i potenti del mondo per chiedere un pianeta più pulito di quello gli adulti hanno ereditato a loro tempo. La stessa Greta rifiuta di prendere l’aereo, si sposta in bici, quando viaggia in auto lo fa a bordo di un modello elettrico, non consuma carne, coltiva le proprie colture per non contribuire alle emissioni di CO2. Greta e i suoi seguaci stanno proponendo questo stile di ...

Clima - dall’auto elettrica al veganesimo : quello che sembra figo perchè “green” ma produce più danni che benefici : Greta Thunberg e il suo movimento ambientalista si schierano contro i potenti del mondo per chiedere un pianeta più pulito di quello gli adulti hanno ereditato a loro tempo. La stessa Greta rifiuta di prendere l’aereo, si sposta in bici, quando viaggia in auto lo fa a bordo di un modello elettrico, non consuma carne, coltiva le proprie colture per non contribuire alle emissioni di CO2. Greta e i suoi seguaci stanno proponendo questo stile di ...

Cambiamenti Climatici a lungo termine : la teoria sul raffreddamento della Terra degli ultimi 15 milioni di anni potrebbe essere sbagliata : Una teoria chiave che attribuisce l’evoluzione climatica della Terra all’erosione delle rocce dell’Himalaya potrebbe non riuscire a spiegare il raffreddamento negli ultimi 15 milioni di anni, secondo uno studio della Rutgers University. Lo studio, pubblicato sulla rivista Nature Geoscience, potrebbe gettare nuova luce sulle cause dei Cambiamenti climatici a lungo termine. Si concentra sul raffreddamento a lungo termine che si è verificato prima ...

Da solo in piazza contro i cambiamenti Climatici : a 12 anni è l’eroe del "Fridays for Future" : Potito è l’unico studente di Stornarella, comune in provincia di Foggia, ad essere sceso in piazza a scioperare seguendo le...

Clima - l'allarme di Coldiretti : "Per colpa degli insetti alieni - 500 milioni di danni nei campi" : Giovanna Pavesi l'allarme arriva nel giorno del terzo sciopero globale contro il surriscaldamento globale e i cambiamenti Climatici. L'associazione denuncia l'invasione di organismi portati dalla globalizzazione, ha causato danni (irreversibili) a piante e ambiente "L'invasione di insetti e organismi 'alieni' portati nelle campagne italiane dai cambiamenti Climatici e dalla globalizzazione degli scambi ha causato danni per oltre ...

Cambiamenti Climatici - Forum H2O : “Abbiamo solo 11 anni di tempo” : “Oggi a manifestare con studenti e ragazzi c’erano per esempio Carrozzine Determinate, associazioni, cittadini e tanti lavoratori che hanno scioperato per dire no ai Cambiamenti climatici. Noi diciamo che bisogna uscire dal fossile. Non si possono continuare a fare chiacchiere se tra undici anni l’acqua del mare rischierà di arrivare fino al Comune di Pescara,” ha dichiarato Renato Di Nicola, del Forum H20, che ha ...

Clima - ecco come cambieranno gli Uragani nei prossimi 80 anni : diventeranno sempre più forti e devastanti : Due frequenti domande sul riscaldamento globale e gli Uragani sono le seguenti: quali cambiamenti nell’attività degli Uragani sono previsti per la fine del XXI secolo, considerati gli scenari di riscaldamento globale dei modelli dell’IPCC? L’uomo ha già causato un aumento rilevabile nell’attività degli Uragani atlantici o nell’attività globale dei cicloni tropicali? Secondo l’IPCC AR5, la maggior parte del riscaldamento globale osservato negli ...

Cambiamenti Climatici : l’invasione di insetti alieni “ha causato danni per oltre mezzo miliardo” : “l’invasione di insetti e organismi alieni portati nelle campagne italiani dai Cambiamenti climatici e dalla globalizzazione degli scambi ha causato danni per oltre mezzo miliardo nell’ultimo anno con gravissimi effetti sul piano ambientale, paesaggistico ed economico“: è quanto emerge dal Rapporto Coldiretti su “Sos Clima per l’agricoltura italiana” diffuso al Villaggio Contadino di Bologna dove è stata mostrata “la teca degli ...

Cambiamenti Climatici : negli ultimi 20 anni è sparita quasi una pianta da frutto su 4 : negli ultimi venti anni è sparita quasi una pianta da frutto su quattro, fra mele, pere, pesche, arance, albicocche e altri frutti con un gravissimo danno produttivo ed ambientale per il ruolo che svolgono nella mitigazione del clima anche ripulendo l’aria dall’anidride carbonica e dalle sostanze inquinanti come le polveri PM10. E’ quanto emerge dal Rapporto Coldiretti su “Sos Clima per l’agricoltura italiana” diffuso al Villaggio contadino di ...

Cambiamento Climatico - “temperature già aumentate di 2 gradi” : lo dimostra una ricerca sulle albicocche durata 40 anni : Quarant’anni di studio sulla fioritura di diverse varietà di albicocco, in una delle collezioni più ricche del bacino del Mediterraneo, per raccontare i cambiamenti climatici e la relazione con la produzione agricola. Una ricerca realizzata nella costa toscana ha rilevato che le temperature medie invernali sono aumentate fino a oltre due gradi, in particolare nel mese di gennaio, durante quattro decadi. I mesi invernali sono necessari alle gemme ...

Clima : la verità sui danni previsti per i cambiamenti Climatici e le soluzioni per affrontarli. Intervista all’esperto : I cambiamenti Climatici sono un dato di fatto, una certezza. E sebbene frenarli sia pressoché impossibile, limitarne i danni non solo è fattibile ma assolutamente necessario. E’ giusto dunque non creare allarmismi, non fasciarsi la testa prima di cadere e non speculare sulla paura e sulle insicurezze, ma è altrettanto giusto non infilare la testa sotto la sabbia negando l’evidenza. Proprio per questo è quanto mai necessario parlare, ...

“La nostra casa brucia” - 17 anni fa Chirac lanciò l’allarme sul Clima : “La nostra casa brucia e noi guardiamo altrove. La natura, mutilata, eccessivamente sfruttata, non riesce più a riciclarsi e rifiutiamo di ammetterlo. L’umanità soffre. Soffre per il ‘cattivo sviluppo’, al Nord come al Sud, e siamo indifferenti. La terra e l’umanità sono in pericolo e noi siamo tutti responsabili“. Diciassette anni fa il presidente della Repubblica francese, Jacques Chirac, che oggi è deceduto ...

Funerali per i ghiacciai - 100 anni di allarmismi infondati e Greta Thunberg : così l’Apocalisse del Clima è diventata religione : Nei giorni scorsi, in Svizzera si è tenuto un “funerale” per un ghiacciaio che sta sparendo. Centinaia di persone si sono riunite per “piangere” la perdita del ghiacciaio Pizol nelle Alpi Glaronesi, l’80-90% del quale si sarebbe sciolto dal 2006 ad oggi. Secondo quanto riportato dalla CNN, molti hanno preso parte alla “cerimonia” in formali abiti scuri da funerale. Ciò che è allarmante, ovviamente, è che se tutti i ghiacciai si sciogliessero, i ...

Il nuovo rapporto sul Clima dell’ONU sui gravi danni agli oceani e ai ghiacci : I mari si stanno innalzando, i ghiacci si stanno sciogliendo e interi ecosistemi sono a rischio a causa delle attività umane, dicono gli scienziati