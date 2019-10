Nel 2020 Imola ospita la finale europea GT4

Nel 2020 non ci sarà molto da spendere : Il governo ha approvato la Nota di aggiornamento al DEF: oltre al blocco dell'aumento dell'IVA rimane solo qualche miliardo per tagliare le tasse ai lavoratori, e solo dal prossimo luglio

Def - Conte e Gualtieri : “Ecco i numeri della manovra. Nel 2020 deficit al 2 - 2% - pil +0 - 6” : Il governo Conte 2 ha approvato la nota di aggiornamento al Def, il documento che disegna la cornice di una manovra da circa 29 miliardi. Il deficit viene fissato al 2,2% del pil, come auspicato dal ministro Roberto Gualtieri che assicura il rispetto delle regole Ue e si dice “fiducioso che il dialogo costruttivo con la Commissione europea consentirà di confermare questo obiettivo”. Il debito però non è nei parametri di Bruxelles: cala di ...

Governo approva il Def : deficit al 2 - 2% Nel 2020 : Il Consiglio dei Ministri ha approvato questa sera la Nota di aggiornamento al Def, mettendo nero su bianco l'impegno per stoppare l'aumento dell'Iva, preannunciando un deficit al 2,2% nel 2020. Il Premier Conte si è detto soddisfatto dell'approvazione, in linea con il "progetto politico molto articolato" che ha presentato alle Camere nel giorno della fiducia: "Progettiamo, già con questa manovra, di avviare la digitalizzazione, la ...

Ciclismo - Olimpiadi 2020 : Italia lanciatissima verso il contingente pieno! Secondo posto Nel ranking - vicinissimi ai 5 uomini in gara : L’Italia è sempre più vicina ad avere il contingente pieno per la prova maschile di Ciclismo su strada alle Olimpiadi di Tokyo 2020. La nostra Nazionale si conferma infatti al Secondo posto del ranking di qualificazione, il piazzamento in graduatoria non cambia per gli azzurri dopo l’ottimo Mondiale disputato nello Yorkshire (Secondo posto di Matteo Trentin e quarto di Gianni Moscon, senza dimenticarsi del bronzo di Filippo Ganna ...

Manovra da 29 miliardi. Conte : 'Iva non aumenta. Deficit al 2 - 2% Nel 2020 : Il governo ha trovato le risorse per evitare l'aumento dell'Iva. «La prima bella notizia è che sterilizziamo l'incremento dell'Iva, 23 miliardi sono stati trovati,...

Nella manovra 14 miliardi di flessibilità. Stop all’aumento Iva e deficit al 2 - 2% Nel 2020 : Con un deficit che si ferma al 2,2% come da attese, un obiettivo di crescita che non va oltre lo 0,6% e un debito che scende dal 135,7% al 135,2%, la Nota di aggiornamento al Def approvata il 30 settembre dal consiglio dei ministri disegna i contorni di quella che per il governo sarà una manovra di transizione

Partita Iva 2020 : niente Flat tax estesa Nella Manovra - cosa cambia : Partita Iva 2020: niente Flat tax estesa nella Manovra, cosa cambia Una delle principali differenze tra il governo giallo-verde ed il governo giallorosso, ovvero tra il Governo Conte I ed il Governo Conte II, potrebbe essere segnato dall’approccio e dalle decisioni in ordine alla cosiddetta Flat tax. Una proposta su cui si è sempre molto speso l’attuale segretario della Lega e leader del centrodestra Matteo Salvini, oggi ...

Def - deficit al 2 - 2% Nel 2020 Ok alla Nota di aggiornamento : Via libera del Consiglio dei ministri alla Nota di aggiornamento al Def. Il primo documento organico di politica economica del nuovo governo giallo-rosso. Il Consiglio dei ministri è terminato dopo circa un'ora e mezza ed è stato preceduto da un vertice dei ministri del... Segui su affaritaliani.it

Manovra - il governo approva il Def. Conte : Iva non aumenta. Deficit al 2 - 2% Nel 2020 : Il governo ha trovato le risorse per evitare l'aumento dell'Iva. «La prima bella notizia è che sterilizziamo l'incremento dell'Iva, 23 miliardi sono stati trovati,...

Deficit al 2 - 2% Nel 2019-2020 Def - ok alla Nota di aggiornamento : Via libera del Consiglio dei ministri alla Nota di aggiornamento al Def. Il primo documento organico di politica economica del nuovo governo giallo-rosso. Il Consiglio dei ministri è terminato dopo circa un'ora e mezza ed è stato preceduto da un vertice dei ministri del... Segui su affaritaliani.it

Def - la bozza della nota di aggiornamento : deficit/Pil al 2 - 2% Nel 2020 - “completa disattivazione degli aumenti dell’Iva” : Completa cancellazione dei 23 miliardi di clausole Iva, rapporto deficit/pil al 2,2% e crescita dello 0,6%. Sono i numeri che emergono dalle bozze della nota di aggiornamento al Def, in discussione in queste ore a Palazzo Chigi. “Siamo convinti di poter imprimere un cambio di passo alla politica economica già con la prossima Legge di Bilancio e che si sia aperta un’opportunità di disegnare riforme incisive e preparare un vero rilancio ...

Manovra - Conte : Iva non aumenta - trovate le risorse. Deficit al 2 - 2% Nel 2020 : Il governo ha trovato le risorse per evitare l'aumento dell'Iva. «La prima bella notizia è che sterilizziamo l'incremento dell'Iva, 23 miliardi sono stati trovati,...

Def - la nota di aggiornamento : deficit/Pil al 2 - 2% Nel 2020 - “completa disattivazione degli aumenti dell’Iva” : Completa sterilizzazione dei 23 miliardi di clausole Iva, rapporto deficit-pil al 2,2% e una crescita dello 0,6%. Sono i primi numeri della nota di aggiornamento al Def, in discussione in queste ore a Palazzo Chigi. “Siamo convinti di poter imprimere un cambio di passo alla politica economica già con la prossima Legge di Bilancio e che si sia aperta un’opportunità di disegnare riforme incisive e preparare un vero rilancio dell’economia ...

Manovra - Conte : Iva non aumenta - trovate le risorse. Deficit al 2 - 2% Nel 2020 : Il governo ha trovato le risorse per evitare l'aumento dell'Iva. «La prima bella notizia è che sterilizziamo l'incremento dell'Iva, 23 miliardi sono stati trovati,...