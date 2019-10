I Weezer suonano Lithium dei Nirvana e Dave Grohl scoppia in lacrime | “Mi manca suonarla”

Fonte : optimaitalia

(Di martedì 1 ottobre 2019)deiè ancora nel cuore dell'ex batterista, e la versione suonata daiil 28 settembre è la conferma. La band di Rivers Cuomo si stava esibendo al Rock In Rio nella serata in cui i Foo Fighters erano headliner quando il frontman, con grande sorpresa, ha presentato un brano speciale: "Ora suoneremo una canzone della vecchia band di". Quella canzone era. Inon sono nuovi ai tributi ai, ma nel contesto di Rock In Rio avevano uno spettatore particolare che li seguiva dal backstage: era proprio, che insieme ai Foo Fighters si preparava per iniziare lo show. Il musicista, una volta salito sul palco, ha dichiarato al suo pubblico: Ero nel backstage e ho sentito isuonare la canzone. Devo essere sincero: ho pianto un po'. Misuonare quella canzone. Quindi, questa ...

