Concorsi Comune Torino 2019 | tutti i bandi pubblicati

Concorsi - Cavallari : Ministro Dadone proroghi graduatorie Comune Roma : Roma – “Il Ministro della Funzione pubblica, Fabiana Dadone, proroghi le graduatorie in scadenza dei Concorsi, sia interni che esterni, del Comune di Roma”. Lo dichiara, in una nota, il consigliere della Regione Lazio, Enrico Cavallari, già assessore alle Risorse umane di Roma Capitale. “Oggi stesso ho scritto al Ministro per sensibilizzarlo in prossimità della scadenza prevista il 30 settembre, affinché dia disposizioni per le proroghe e ...

Concorsi Comune di Bari - dal 15 al 17 Ottobre le preselettive per Specialisti Tecnici e Amministrativi : Il 24 Settembre con un avviso sul sito istituzionale sono state indicate le date delle prove preselettive dei Concorsi Comune di Bari, i cui bandi sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale 4a Serie Speciale – Concorsi ed Esami n. 48 del 18 Giugno 2019. Dal 15 al 17 Ottobre 2019 al Palazzetto dello Sport “Palaflorio” di Bari si svolgeranno le prove per: 23 Funzionari Specialisti Tecnici, categoria D e posizione economica ...

Concorsi Comune Milano 2019 - al via le preselettive. Le indicazioni sullo svolgimento : Al via le prime sessioni di prova preselettiva dei Concorsi Comune Milano 2019. Da oggi, 23 Settembre, fino al 3 Ottobre si svolgeranno per tutti i profili. La prova consiste in un test a risposta multipla per verificare le abilità logico-matematiche, numeriche, di ragionamento e/o sulle materie a bando. Vediamo assieme le istruzioni da seguire il giorno della prova per l’identificazione e la valutazione. Cosa aspettarsi per la ...

Concorsi Comune di Bari - rinviato diario prove al 24 Settembre : Il 16 Settembre con un avviso sul sito istituzionale è stato rinviato il diario delle prove dei Concorsi Comune di Bari, i cui bandi sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale 4a Serie Speciale – Concorsi ed Esami n. 48 del 18 Giugno 2019. Si attende una nuova comunicazione il 24 Settembre 2019. Le figure interessate sono: 23 Funzionari Specialisti Tecnici, categoria D e posizione economica D1, con riserva di 11 posti per il personale ...

Concorsi Comune Milano 2019 - dal 23 Settembre al 3 Ottobre la preselettiva. Come prepararsi : Manca poco meno di un mese all’inizio delle sessioni di prova preselettiva dei Concorsi Comune Milano 2019 per i seguenti profili: 123 Istruttori direttivi dei Servizi Amministrativi, D1 – Bando D IDA; 9 Istruttori direttivi dei Servizi Informativi, D1 – Bando D IDSI; 11 Istruttori dei Servizi Informativi, C1 – Bando C ISI; 11 Istruttori direttivi dei Servizi di Biblioteca, D1 – Bando D IDSB; 50 Istruttori direttivi dei Servizi ...

Concorsi Pubblici Assistenti Sociali : bando presso il Comune di Mortara : Per tutti gli Assistenti Sociali si è aperta una possibilità concreta di lavoro, presso il Comune di Mortara, in provincia di Pavia. Il Comune ha indetto un concorso pubblico per esami, volto alla copertura di un posto per assistente sociale. Vediamo insieme i dettagli del bando. bando per Assistenti Sociali: i dettagli e le scadenze da rispettare La risorsa che verrà selezionata attraverso il bando di concorso pubblico sarà assunta con un ...

Concorsi Comune Milano 2019 - dal 23 al 25 Settembre la preselettiva. Come prepararsi : Manca poco meno di un mese all’inizio delle sessioni di prova preselettiva dei Concorsi Comune Milano 2019 per i seguenti profili: 123 Istruttori direttivi dei Servizi Amministrativi, D1 – Bando D IDA; 9 Istruttori direttivi dei Servizi Informativi, D1 – Bando D IDSI; 11 Istruttori dei Servizi Informativi, C1 – Bando C ISI; 11 Istruttori direttivi dei Servizi di Biblioteca, D1 – Bando D IDSB; 50 Istruttori direttivi dei Servizi ...