A Napoli i tifosi vorrebbero vincere bevendo spritz

DILETTA LEOTTA - VIDEO CORO TIFOSI Napoli/ "Fuori le t*tte" - lei sorride e li boccia : DILETTA LEOTTA, VIDEO CORO TIFOSI NAPOLI. "Fuori le t*tte", prima della partita col Brescia. La giornalista di Dazn sorride, ma li boccia.

Genk-Napoli - tutte le informazioni utili per i tifosi azzurri che seguiranno la trasferta in Belgio : Il Napoli ha reso note sul suo sito le informazioni utili per i tifosi che seguiranno la squadra nella trasferta a Genk per la gara di Champions in programma mercoledì alle ore 18.55. Sicurezza Si prega di notare che a causa dell’elevato stato di allerta, non è consentito accedere allo stadio con borse e zaini. Le dimensioni massime consentite per borse e borsette sono quelle di un foglio formato A4. Si prega di notare che all’interno del ...

Napoli - i tifosi contro Ancelotti : “Tutta colpa sua - doveva mettere Llorente” : Napoli, tifosi contro Ancelotti: le dichiarazioni dei supporter azzurri Napoli tifosi contro Ancelotti| La sconfitta di ieri sera non può sicuramente andare giù ai tifosi. In tanti presenti al San Paolo, sono rimasti delusi dalla prestazione della squadra e naturalmente dal risultato. Una grande delusione per i partenopei che, nonostante un buon secondo tempo, subiscono la rete di Castro. I tifosi azzurri hanno commentato la prova degli ...

Calaiò è stato l’amore dei tredici anni della nuova vita da tifosi del Napoli : Si può essere tristi per l’addio al calcio di Emanuele Calaiò? Sì, si può. Emanuele Calaiò è stato la prima luce nelle tenebre della second life di noi tifosi del Napoli. All’epoca era diverso. Quando non hai molto da mangiare, non stai a disquisire se il caviale debba essere rosso o nero, mangi il tonno in scatola, lo condividi e sei felice. C’è stato un tempo in cui i tifosi del Napoli erano così. Avevamo vissuto un tunnel, ...

Napoli - la grande notte degli azzurri : Anna Trieste col Mattino tra i tifosi : Anna Trieste celebra l'impresa del Napoli in Champions League ll Mattino tra i tifosi: live dalla Caffetteria martina al Centro Direzionale.

Champions League - il fuorionda di Costacurta a Sky fa infuriare i tifosi del Napoli : “rigore? Regalino…” : Alessandro Costacurta finisce nel mirino dei tifosi del Napoli: dure critiche social dopo il fuorionda che l’ex difensore del Milan si è lasciato scappare commentando il rigore ‘dubbio’ assegnato ai partenopei Ieri notte il Napoli ha festeggiato la prima partita della nuova stagione di Champions League con un successo. I ragazzi di Ancelotti hanno battuto il Liverpool, Campione d’Europa in carica, con il punteggio ...

Llorente bacia la maglia del Napoli - i tifosi della Juventus non la prendono bene : Fernando Llorente bacia la maglia del Napoli, e i tifosi della Juventus non la prendono bene. Parte la protesta via social dopo il gesto dello spagnolo Llorente bacia la maglia del Napoli, i tifosi della Juventus non la prendono bene. È arrivato all’ Ombra del Vesuvio come ultimo colpo di calciomercato e da quel giorno l’ attaccante spagnolo si è subito immerso nella realtà Napoli, camminando in Città tra la gente che lo ha accolto ...

Napoli-Liverpool : la stampa inglese parla di imboscata ai tifosi del Liverpool : Approdano immediatamente sui primi media inglesi gli incidenti avvenuti a Napoli prima della gara di Champions contro il Liverpool in cui sono rimasti feriti due supporters dei Reds. Il Daily Star riporta Due tifosi del Liverpool hanno riportato ferite alla testa dopo essere stati presi un’imboscata dagli ultras del Napoli su scooter, sono stati colpiti con bottiglie e cinture. Secondo il tabloid inglese i tifosi erano in un bar per ...

Napoli-Liverpool : Due tifosi del Liverpool feriti dal lancio di bottiglie (VIDEO Sì Comunicazione) : Non parte nel migliore dei modi la sfida Champions del Napoli contro il Liverpool. Segnalati infatti alcuni incidenti tra le tifoserie in via Acton. La notizia è stata riportata e documentata con il video allegato da Sì comunicazione: due tifosi dei Reds sono stati feriti alla testa da alcuni napoletani che gli hanno scagliato contro delle bottiglie di vetro. I supportes inglesi hanno riportato delle ferite alla testa e sono stati prontamente ...

Napoli-Liverpool - è la notte magica I tifosi : «Batterli non è impossibile» : Inizia la corsa in Champions League del Napoli che in casa affronta i campioni in carica del Liverpool. Proprio contro i Reds i ragazzi di Ancelotti erano usciti di scena lo scorso anno, dopo quella...

Napoli – Liverpool - primo record stagionale : ecco il numero di tifosi previsti al San Paolo : Col Liverpool pienone al San Paolo: previsti oltre 40mila spettatori col primo record stagionale. Col Liverpool, questa sera, è previsto il pienone allo stadio San Paolo: saranno più di 40mila i tifosi pronti a sostenere la squadra. Da giorni esauriti i biglietti per curve e distinti dell’anello superiore, restano disponibilità per quello inferiore e per la tribuna nisida. Lo scorso anno ne furono 37mila coi Reds, oggi molti di più. ...

Floriana Messina fa impazzire i tifosi del Napoli : l’apprezzamento arriva anche dai… calciatori del Liverpool [FOTO] : Floriana Messina dedica uno shooting fotografico al Napoli: le foto mozzafiato fanno sognare tifosi e calciatori, compresi quelli del Liverpool! Intanto il popolo della rete la elegge come nuova madrina del Napoli. C’è grande fermento nel napoletano per la partita di domani, quella di esordio del Napoli in Champions: la squadra di Ancelotti affronterà in casa il Liverpool, squadra di sovente avversaria della formazione partenopea (è la ...

Il Liverpool avverte i tifosi per la trasferta a Napoli : attenzione alla vostra incolumità : Come riporta oggi il Telegraph, il Liverpool ha preparato un vademecum per i suoi tifosi in procinto di recarsi a Napoli per la trasferta di Champions. Un documento da scaricare con tutte le indicazioni utili su come raggiungere lo stadio, corredato di indirizzi, numeri utili e immagini dell’impianto. Il quotidiano ricorda infatti che l’anno scorso ci sono stati incidenti tra le tifoserie per la stessa gara e che il Liverpool ha ...

De Laurentiis : 'Ancelotti voleva Llorente - non Icardi - a Napoli tutti tifosi juventini' : La Serie A quest'anno potrebbe essere sicuramente più competitiva rispetto allo scorso anno, quando la Juventus ha dominato e, a sei giornate dalla fine del campionato, era già campione d'Italia. Napoli ed Inter sono pronte a battagliare con la società bianconera, nonostante la squadra di Ancelotti abbia subito la prima sconfitta alla seconda giornata proprio contro la Juventus. A proposito della società campana, ha parlato al Corriere dello ...