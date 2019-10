4 Ristoranti | anticipazioni seconda puntata | Alessandro Borghese nel Gargano ...

Alessandro Borghese 4 Ristoranti 2019 - anticipazioni prima puntata : tutti a Hong Kong : Alessandro Borghese torna a condurre e giudicare la sfida di 4 Ristoranti e parte da Hong Kong per l'edizione 2019, al via questa sera, martedì 24 settembre, alle 21.15 su SkyUno. Un debutto decisamente innovativo per un format che è ormai una garanzia e che presenta sette nuove puntate per sette nuove sfide: dopo Hong Kong si va all’Isola d’Elba, Palermo, Gargano, Firenze, Franciacorta e Riviera di Ulisse, ovvero sulla costa del golfo di ...