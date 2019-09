Voto ai sedicenni | quattro motivi per farne volentieri a meno

Fonte : fanpage

(Di lunedì 30 settembre 2019) Marketing politico. Ecco cos'è la proposta di Enrico Letta, rilanciata da Di Maio, sulai: un modo per erodere consenso alla Lega, ampliando la base elettorale a un fronte che si suppone progressista. Peccato che i 16-17 siano troppo pochi per contare. Che non siano tutti di sinistra come si crede, anzi. E che per aiutare i più giovani, anziché dargli il, bisognerebbe regalar loro (e alla scuola) un po' di risorse in più.

