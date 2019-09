Fonte : huffingtonpost

(Di lunedì 30 settembre 2019) Undaad oltre tre decenni dallo stupro subito a 9in undella parrocchia di Gerald Ridsdale, exno in carcere dal 1994 per aver abusato sessualmente di decine di minori. L’accordo, il cui costo per la Chiesa potrà arrivare a 3 milioni di dollari (spese legali incluse), è stato annunciato dagli avvocati della vittima dopo averlo raggiunto con i legali della Chiesa. A riportare la notizia è il Guardian.Ridsdale, autore della violenza, è in carcere dal 1994 dopo aver ammesso di aver aggredito sessualmente 65 minori tra gliSessanta e gliOttanta. Ma si suppone che il reale numero di vittime sia nell’ordine delle centinaia.Ilcrea un precedente importante e potrebbe dare il via a centinaia di cause da parte di altre vittime, se queste potranno dimostrare che alti prelati ...

HuffPostItalia : Stuprato a 9 anni dal prete nel confessionale in Australia: risarcimento record dalla Chiesa - ellygatta81 : RT @HuffPostItalia: Stuprato a 9 anni dal prete nel confessionale in Australia: risarcimento record dalla Chiesa - The_ChosenOne_1 : RT @HuffPostItalia: Stuprato a 9 anni dal prete nel confessionale in Australia: risarcimento record dalla Chiesa -