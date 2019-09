Mistero Gabriel Garko

Fonte : vanityfair

(Di lunedì 30 settembre 2019)al Festival di Cannes 2019al Festival di Cannes 2019al Festival di Cannes 2019al Festival di Cannes 2019al Festival di Cannes 2019al Festival di Cannes 2019«Sono stanco di smentire la mia omosessualità, non ne posso più di questa leggenda». A meno di un anno da quello sfogo,torna a parlare in prima persona dei gossip che lo riguardano. Negli ultimi giorni infatti, complici alcune foto dall’Egitto, si era sparsa la voce che ipotizzava il matrimonio già avvenuto tra l’attore piemontese e il collega nonché strettissimo amicoe Rossi. Tanto che una fan ha chiesto direttamente al suo beniamino informazioni sulla vicenda: «Ti sei sposato con un uomo?». «Ma io veramente non mi sono ancora sposato, l’ho saputo come voi dai giornali». Una smentita secca che lascia spazio a ben poche ...

