Latina | Martina è scomparsa da una settimana | i genitori | ' È con un uomo più grande'

Fonte : Blastingnews

(Di lunedì 30 settembre 2019)Capasso, 15 anni, manca da casa da ormai 7 giorni. La scorsa, la ragazzina, ha messo qualche cambio in uno zainetto e ha lasciato la sua abitazione di. Icredono che possa essere scappata con un, Angelo, suo vicino di casa quarantenne. Mentre i carabinieri la stanno cercando tra il Lazio e la Campania, continua il "tam tam" sui social. Del suo caso si sta occupando anche la trasmissione Rai "Chi l'ha visto?", condotta da Federica Sciarelli. 'Riporta a casa' Lunedì 23 settembre,Capasso ha avuto una piccola discussione in famiglia: nulla di grave, una banale incomprensione trae figli, di quelle che - generalmente - si concludono con qualche porta sbattuta e dei musi lunghi. Invece, poco dopo, la ragazzina, rimasta sola, ha colto l'occasione per andarsene di casa. La mamma è convinta che si sia allontanata con Angelo C. il ...

Surfiniae : RT @chilhavistorai3: 'Angelo fai tornare a casa Martina, siamo tutti preoccupati': appello in diretta della sorella dell'uomo con il quale… - IlariaFrancesca : Paura per Martina, la ragazzina di 15 anni scomparsa da Latina da tre giorni - Noemithestar : #26settembre #latina #chilhavisto Latina: Martina Capasso, 15 anni, è scomparsa da lunedì, secondo la madre sarebb… -