Governo approva il Def | deficit al 2 | 2% nel 2020

Il Governo ha approvato l’aggiornamento al DEF : Il deficit salirà fino al fino al 2,2 per cento del PIL, la manovra varrà circa 29 miliardi di euro – di cui 7 provenienti dalla lotta all’evasione – e servirà a evitare aumento dell’IVA e riduzione del “cuneo fiscale”

Manovra - il Governo approva il Def. Conte : Iva non aumenta. Deficit al 2 - 2% nel 2020 : Il governo ha trovato le risorse per evitare l'aumento dell'Iva. «La prima bella notizia è che sterilizziamo l'incremento dell'Iva, 23 miliardi sono stati trovati,...

La Corte Suprema degli Stati Uniti ha approvato la norma introdotta dal Governo Trump per limitare le richieste di asilo dei migranti : La Corte Suprema degli Stati Uniti ha autorizzato l’entrata in vigore della norma introdotta lo scorso luglio dall’amministrazione Trump con l’intento di limitare drasticamente la possibilità dei migranti di chiedere asilo negli Stati Uniti. La norma, che era stata sospesa dopo

Governo - la Camera approva la mozione sulla fiducia : 343 sì - 263 no e 3 astenuti : Nell’Aula della Camera dei deputati le dichiarazioni programmatiche del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. A seguire, la discussione sulle comunicazioni del Governo, la replica di Conte, le dichiarazioni di voto e la votazione per appello nominale. La Camera ha approvato la mozione di maggioranza sulla fiducia al Governo Conte. I sì sono stati 343, i no 263 e tre gli astenuti. L'articolo Governo, la Camera approva la mozione sulla ...

In Cina è stato ordinato il primo vescovo che ha ricevuto l’approvazione sia dal Vaticano che dal Governo cinese : In Cina è stato ordinato il primo vescovo che ha ricevuto l’approvazione sia dal Vaticano che dal governo cinese: si chiama Antonio Yao Shun e Avvenire ha scritto che è «un esperto di liturgia e finora vicario generale della diocesi,

Governo ultime notizie : decreto fondi risparmiatori approvato - il testo : Governo ultime notizie: decreto fondi risparmiatori approvato, il testo Nonostante l’esperienza del Governo gialloverde sia giunta al termine – con le dimissioni rassegnate da Giuseppe Conte nella sera del 20 agosto -, c’è ancora tempo per portare avanti le ultime iniziative. Tra queste, una necessaria e che fa tirare un sospiro di sollievo a molti italiani è l’approvazione del decreto per i fondi dei risparmiatori ...

Crisi di Governo - ora mi spiego tutta quella fretta di approvare la legge sullo Sport : Martedì scorso (sembra un’epoca fa, almeno politicamente) quando il Senato ha approvato in via definitiva il ddl sullo Sport, tutti si sono concentrati sul suo contenuto (noto per altro da tempo e invariato, visto che il governo ha respinto tutte le proposte di modifica), le proteste del Coni di Giovanni Malagò, la lettera del Cio che minacciava addirittura la sospensione dell’Italia. Facendo così scivolare in secondo piano un ...

Voto Tav - Senato respinge la mozione M5S e approva quella del Pd con il sostegno della Lega. Governo diviso : Il Governo dà due pareri differenti. Passano tutte le mozioni per il sì. M5S: «Inciucio». La lega annuncia: «Dopo questo Voto ci saranno conseguenze politiche»

Governo - approvati tutti i decreti discussi in Cdm : c’è anche la norma sui rider e il dl sulle crisi aziendali : Il Consiglio dei ministri ha approvato tutti i decreti all’ordine del giorno. Secondo indiscrezioni, il dl sulle crisi aziendali, quello sul settore lattiero-caseario e sulle assunzioni nella scuola, oltre alla norma sui rider, hanno ricevuto l’ok del Cdm “salvo intese”. Questo vuol dire che l’approvazione è dovuta al fatto che i decreti non possono andare in Gazzetta Ufficiale da domani, ma, secondo quanto si ...