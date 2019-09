Facebook potrebbe dover fornire alla polizia del Regno Unito l’accesso ai messaggi

Facebook paga operatori per trascrivere audio Messenger - e l’FBI potrebbe ‘perdonarla’ : Se Facebook non si mette paura delle multe miliardarie comminate dalla Federal Trade Commission, non credo si spaventi delle inchieste giornalistiche di Bloomberg e di chi altro si cimenti nel far luce sulle gravi e ripetute violazioni della privacy del social network. La piattaforma è una sorta di tonnara. Chi vi entra – a mutuar Dante – deve perder ogni speranza: ogni informazione (qualunque ne sia il genere e il formato) viene fagocitata dai ...

Ponte Morandi - Google - Microsoft e Facebook potrebbero custodire verità nascoste : Sono centinaia le mail, gli sms e le chat sequestrate in un anno di indagini sul crollo del Ponte Morandi. Ma secondo la Procura di Genova potrebbero essercene altre. E potrebbero essere custodite dal web: Google, Microsoft, Facebook. Lo scrive Repubblica Genova. L’idea degli inquirenti è che gli indagati possano aver utilizzato indirizzi mail non istituzionali per scambiarsi informazioni sul viadotto. Sia prima che dopo la tragedia del 14 ...