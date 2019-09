Conte | «Trovati i 23 miliardi per evitare l’aumento dell’Iva | no tassa sulle merendine»

Conte : "Vi do una bella notizia - trovati i 23 miliardi per bloccare l'Iva" : Giuseppe Conte dà due belle notizie in merito alla manovra di bilancio che verrà. La prima "è che sterilizziamo l'incremento dell'Iva, sono stati trovati 23 miliardi" per sminare le clausole di salvaguardia, ma il governo - precisa il presidente del Consiglio - è ancora al lavoro per evitare l'aumento selettivo dell’Imposta sul valore aggiunto. Nei giorni scorsi si è parlato di ritocchi all’aliquota del 10%, che potrebbe ...

Conte : "Niente aumento Iva - trovati i 23 mld""Bonus Befana" per chi paga con le carte : "Stiamo lavorando per portare l'Iva sulle bollette dal 10% al 5%, e su latte, pasta pane dal 4% all'1%", ha aggiunto il premier, precisando che per raggiungere questo obiettivo "dobbiamo incentivare l'uso dei mezzi elettronici, ma serve per questo un piano nazionale".

Salvini Contestato nella sua Recco : "Trovati un lavoro" : Il vicepremier sul reddito di cittadinanza: "Molti preferiscono starsene a casa a dormire invece di andare a lavorare"