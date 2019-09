Ubriaco alla guida muoiono i suoi 3 amici

Incidente a Ferrara - morti tre ventenni di ritorno dalla discoteca. Salvo il ragazzo alla guida : era Ubriaco : Incidente nella notte nel Polesine. A perdere la vita tre ragazzi, tre amici, tra i 21 e i 29 anni. L'auto con cui tornavano da una discoteca si è schiantata contro un albero....

Schianto al ritorno dalla discoteca. Alla guida un ragazzo Ubriaco : illeso. Chi erano le 3 vittime : Il quarto ragazzo, che era al volante della vettura, è in ospedale ma non in pericolo di vita: il 24enne aveva un tasso alcolemico di 1,3: è indagato per omicidio stradale plurimo. Tutto il gruppo di giovani lavorava all’Iper Tosano a Ferrara, e il più grande, Giulio Nali, 28 anni, era la guardia giurata.Continua a leggere

Ubriaco fradicio alla presenza dei due figli taglia i piedi alla moglie perché pensava l’avesse tradito : Un uomo è ritornato a casa completamente Ubriaco e ha deciso di compiere un folle gesto. Con un machete ha taglio i piedi alla moglie. Prima i due hanno iniziato a litigare perché lui era convinto che la moglie l’avesse tradito, poi l’uomo ha agito, ha preso un machete che aveva in casa, l’uomo è un collezionista di armi e ha tagliato i piedi della moglie. Al momento del folle gesto in casa c’erano i due figli rispettivamente di ...

Dal fischietto alla fiaschetta il passo è breve - guardalinee Ubriaco in campo : federazione apre inchiesta : Un guardalinee si è presentato ubriaco in campo in occasione della partita tra Beroun e Slaný, due squadre giovanili in Repubblica Ceca. L’episodio non è passato inosservato e da bordo campo il componente della terna arbitrale è stato ripreso con i cellulari e la sua performance è finita in rete. La federcalcio ceca ha aperto un’inchiesta per fare luce sul comportamento dell’uomo e prendere eventuali provvedimenti L'articolo ...

Motociclista Ubriaco si schianta frontalmente contro un’auto : “Non bere alla guida”. L’impressionante VIDEO della dashcam : La polizia ha rilasciato le immagini di una dashcam che mostrano un Motociclista ubriaco schiantarsi frontalmente contro un’auto. Il Motociclista è rimasto gravemente ferito dopo essere finito nella corsia del veicolo. Nell’impatto, il centauro è finito contro il parabrezza e la sua moto è letteralmente volata per aria, come mostra il VIDEO che trovate in fondo all’articolo. L’uomo è stato portato in elicottero in un ospedale di Londra dopo ...

Incidente stradale - ferita bimba di 7 anni : alla guida il padre drogato e Ubriaco : È successo a Caltanissetta. Dagli accertamenti è risultato inoltre che l’uomo aveva la patente sospesa e l’auto era senza...

Incidente di ritorno dalla discoteca - Lia muore a 20 anni : alla guida il fidanzato (Ubriaco e drogato) : La morte della giovanissima Lia Lou Di Massa, di origini in inglesi, ha sconvolto la città di Sorrento, dove la ragazza...

Fermato Ubriaco alla guida : anche padre brillo/ Verona - salvati da madre unica sobria : Fermato ubriaco alla guida, chiama padre in soccorso ma è brillo anche lui: denuncia e ritiro della patente per entrambi. madre la sola sobria.

Verona - Ubriaco alla guida chiama il padre ma Polstrada trova brillo anche lui : Gabriele Laganà L’uomo aveva un tasso alcolemico quasi doppio rispetto al consentito. La Polstrada lo ha denunciato e, come per il figlio, gli ha ritirato la patente Si era messo al volante pur essendo ubriaco. Un’azione sconsiderata, questa, che avrebbe potuto avere gravi conseguenze sia per lo stesso guidatore che per gli altri automobilisti. Fermato dalla Polstrada, il giovane ha chiamato i genitori per poter rientrare a casa ma ...