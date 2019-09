Oroscopo Leone | ottobre | sentimenti in calo

Oroscopo Leone - ottobre : Giove favorevole rende il segno grintoso ed energico : Con Giove in aspetto positivo, che infonde forza ed energia al segno, il mese di ottobre si rivelerà decisamente positivo per il Leone, soprattutto per quanto riguarda gli affari e la sfera professionale. In amore al contrario non mancheranno momenti sotto tono, la gelosia potrebbe far vacillare la stabilità del vostro rapporto di coppia, soprattutto se nato da poco o già instabile. Ecco di seguito l’Oroscopo completo del mese di ottobre 2019 ...

Oroscopo 15 ottobre : Leone attento - Vergine collaborativa : La giornata di martedì 15 ottobre sarà un periodo di incertezze per i nativi del segno del Cancro: verrà posto dinanzi a delle scelte che saranno importanti in futuro. Sul fronte lavorativo, i migliori di questa giornata saranno i nati del segno della Vergine e dello Scorpione, con molte collaborazioni vincenti e guadagni in arrivo. Il Sagittario e l'Acquario potrebbero dimostrarsi piuttosto schivi perché bisognosi dei loro spazi. A seguire, le ...

L'Oroscopo di domani 30 settembre - da Ariete a Vergine : sottotono il Leone : L'oroscopo di domani lunedì 30 settembre 2019 continua in questa sede relativamente ai primi sei segni zodiacali. In evidenza, oltre all'attesa classifica stelline d'inizio settimana, anche le predizioni astrali su amore e lavoro per i soli Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Ansiosi di conoscere come si presenterà l'ultimo giorno del mese di settembre? Ovviamente la risposta è da considerare assolutamente affermativa, come sempre ...

Oroscopo 29 settembre : per il Leone incontri favoriti in amore : Ultima domenica del mese di settembre per tutti i segni zodiacali. Arrivano le previsioni e l'Oroscopo con amore, lavoro e salute per la giornata di domenica 29 settembre 2019. Per i nati sotto il segno del Toro c'è necessità in amore di recuperare un po' di serenità. Per i Pesci giornata che invita alla calma. Ariete: in amore ogni discussione ed ogni azione dovrà essere soppesata. Nel lavoro situazione piuttosto stancante, è probabile che ci ...

Oroscopo di sabato 28 settembre : Gemelli apparentemente tranquillo - felicità per il Leone : Durante la giornata di sabato 28 settembre, i nativi Toro saranno più inclini ad amare il proprio partner, al contrario, lo Scorpione cercherà conforto verso la propria anima gemella. Gemelli sarà all'apparenza tranquillo, mentre i Pesci si sentirà indispensabile sul posto di lavoro. Infine, la Bilancia cercherà di essere più ottimista, mentre il Capricorno otterrà qualche soddisfazione in ambito lavorativo. Andiamo a vedere nel dettaglio le ...

L'Oroscopo di domani 28 settembre : Leone vivace - Scorpione emotivo : L'oroscopo di sabato approfondisce la fortuna e le sensazioni amorose di ciascun segno zodiacale in modo sensibile e intuitivo. La Luna, astro delegato al sonno e ai sogni, si trova ancora in Vergine e cerca di avere pieno controllo sulle emozioni, non rinnegando una sensualità profonda grazie alla presenza di Marte. Splendidi aspetti di Venere, Sole e Mercurio in congiunzione con Bilancia sprigioneranno sensazioni uniche nelle previsioni ...

Oroscopo del giorno 29 settembre : decisioni importanti per Sagittario - Leone forte : L'Oroscopo di domenica 29 settembre si preannuncia fortunato e con una buona possibilità di recupero per il Capricorno. Scopriamo le previsioni degli astri di tutti i segni zodiacali. Da Ariete a Vergine Ariete: non riuscite ancora a trovare il giusto equilibrio nella vostra vita. Le soluzioni che trovate vi sembrano essere tutte molto precarie. Dovrete cercare di fare molta attenzione, altrimenti il rischio è quello di andare contro qualcuno. ...

Oroscopo settimanale fino al 6 ottobre : Gemelli riflessivo - discussioni per Leone : L'Oroscopo della settimana da lunedì 30 settembre a domenica 6 ottobre prevede un periodo ricco di emozioni per lo Scorpione. Scopriamo le previsioni degli astri di tutti i segni zodiacali. Da Ariete a Vergine Ariete: in ambito sentimentale potrebbero esserci delle tensioni abbastanza forti. Alcuni potrebbero essere nostalgici e pensare ad una persona da cui magari vi siete allontanati in passato e che adesso vorreste vicino. Non sarete molto ...

Oroscopo weekend 28-29 settembre : Gemelli 'voto 10' - lavoro top per Leone : Durante il weekend che va dal 28 al 29 settembre i nativi Ariete decideranno di fare qualcosa di diverso dal solito per distrarsi dallo stress del lavoro. Al contrario, Cancro avrà tante mansioni da portare a termine. Vergine potrebbe avere qualche problema in ambito familiare, mentre per Leone gli affari andranno a gonfie vele. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo del fine settimana dal 28 al 29 settembre 2019 per tutti i ...

Oroscopo 8 ottobre : Leone spossato - incontri per Scorpione : Nella giornata di martedì 8 ottobre ci potrebbero essere delle problematiche di stampo amoroso per alcuni segni in particolare. Sarà questo il caso dei Gemelli e dell'Ariete, ma non mancheranno di certo intoppi per il segno del Cancro e del Sagittario. Il segno favorito della giornata sarà quello della Bilancia. ...Continua a leggere

L'Oroscopo dell'amore di coppia - 25 settembre : Leone volitivo - Acquario permaloso : L'oroscopo dell'amore di coppia di mercoledì analizza l'entrata della Luna nella casa astrologica quinta, quella del Leone. Una Luna volitiva e molto ambiziosa tende a concentrare le attenzioni su di sé anche se sa elargire amore in maniera generosa. Via libera a un modo di amare che in coppia diventa affascinante e prezioso anche per Bilancia, Gemelli, Sagittario e Ariete. Di seguito le previsioni astrologiche segno per segno. Splendidi momenti ...

L'Oroscopo di domani mercoledì 25 settembre - primi sei segni : cinque stelle a Toro e Leone : L'oroscopo di domani mercoledì 25 settembre 2019 sottolinea con piacere la presenza nel periodo della Luna in Leone. Bella e prestante, la 'musa dei poeti' è senz'altro ben disposta a regalare momenti preziosi soprattutto in amore a tanti di voi, amici lettori appassionati d'Astrologia. Pronti a scoprire cosa riserverà la giornata a coloro appartenenti ad Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine? Diciamo subito che questo mercoledì ad ...

Oroscopo del weekend dal 27 al 29 settembre : Leone diplomatico - Pesci romantico : Il mese di settembre è ormai agli sgoccioli e manca veramente poco all'arrivo di ottobre. L'Oroscopo di questo ultimo weekend settembrino preannuncia giornate a dir poco romantiche per i nati sotto all'influenza del segno dei Pesci, mentre i fortunati dell'Acquario si ritroveranno ad affrontare un periodo non poco importante per loro ed il proprio partner. Anche in ambito lavorativo il Leone continua a mostrarsi diplomatico, celando i denti ed ...

Oroscopo di Paolo Fox - le previsioni della settimana fino a venerdì 27 : Gemelli - qualcosa si muove. Bene il Leone : La settimana è appena iniziata e il consueto appuntamento televisivo de "I Fatti Vostri" con l'astrologo Paolo Fox ha decretato i segni zodiacali più fortunati e quelli...