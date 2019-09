NapoliBrescia in diretta TV e in streaming

Fonte : ilpost

(Di domenica 29 settembre 2019) Napoli-Brescia è la prima partita della sesta giornata di Serie A in programma oggi. Si gioca alle 12.30 allo stadio San Paolo di Napoli e sarà trasmessa su Dazn. Dopo le vittorie negli anticipi di Inter, Juventus e Atalanta — le prime tre in classifica — il Napoli deve vincere per non perdere altri punti, a maggior ragione dopo la sfortunata sconfitta contro il Cagliari nel turno infrasettimanale. Napoli-Brescia sarà trasmessa indalla piattaforma dionline Dazn, accessibile in abbonamento: il primo mese di iscrizione è gratuito per chi si iscrive entro il 6 ottobre, poi si pagano 9,99 euro mensili con rinnovo automatico che però si può annullare in qualsiasi momento. Dal 20 settembre Dazn è disponibile anche su Sky al canale Dazn 1.

