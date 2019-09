Moby e quel tentativo di suicidio | ​ Avevo sniffato 200 dollari di coca

Fonte : ilgiornale

(Di domenica 29 settembre 2019) Carlo Lannasi rivela senza nessun freno inibitorio nella sua autobiografia in cui racconta vizi e poche virtù di una vita vissuta senza nessun freno inibitorio Ad inizio anni 2000 perè arrivato il momento della consacrazione. Con la pubblicazione dell’album "Play", il dj nato nel 1965 e originario del quartiere di Harlem, ha rivoluzionato il mondo della musica contemporanea, lasciando in eredità uno fra gli LP più belli dell’ultima decade.trova il suo meritato successo, dopo che per tanti anni ha lavorato come Dj senza trovato il giusto spazio. La fama però ha portato con sé molte altre cose, fra cui droghe, sesso promiscuo, alcol e una vita di eccessi. È lo stessoa rivelarlo nella sua autobiografia dal titolo "Porcelain", di cui è stato pubblicato recentemente il secondo volume. Diventato un Dj da 10 milioni di copie, tutti volevano collaborare con ...

Moby_Sick : @orporick Se non altro mi pare che questo sia coerente con un quesito della maturità del 2015. Io userei esattamente quel'approccio. - Happy4Trigger : @ii_minis @filippocioni @Moby_Sick Grazie per il dubbio. Ho amici stretti che quel 'probabilmente' lo avrebbero omesso. -