Stragi di mafia - Renzi difende ancora Berlusconi : “Siamo seri - non voleva uccidere Maurizio Costanzo” : “Io sono avversario di Berlusconi, non ho mai avuto i suoi voti al governo, non ho nessun tipo di rapporto politico: posso dire che secondo me non voleva uccidere Maurizio Costanzo, o è lesa maestà?”. Lo ha detto Matteo Renzi, senatore e fondatore di Italia Viva, parlando a margine del Wired Next Fest di Firenze dell’inchiesta sulle Stragi mafiose del 1993 che vede indagato dalla procura di Firenze anche l’ex presidente del ...