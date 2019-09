Fonte : ilnapolista

(Di sabato 28 settembre 2019) Il Giornale intervista Pol, difensore catalano della Fiorentina. Durante la sfida con l’Atalanta è a lui che Dalbert si è avvicinato per raccontare che il pubblico lo stava insultando con frasi razziste. Prima di andare dall’arbitro a chiedergli di prendere un provvedimento.ammette di aver pensato “che se nel 2019 siamo a commentare queste cose siamo messi male. Certo, sono una minoranza quelli che si macchiano di questa vergogna, ma il fatto esiste». In Spagna, racconta, è tanto che non si sente parlare dinegli stadi. In, invece, va peggio e gli episodi continuano ad accadere. Il difensore catalano non si meraviglierebbe se unoggetto di cori dovesse abbandonare il campo: “al contrario lo…”. Chi sbaglia non deve essere ammesso negli stadi, dice. “Mi ricordo che nella stagione scorsa giocammo col ...

napolista : #Lirola: “In Italia il #razzismo è un problema. Capirei se un mio compagno abbandonasse il campo” Il difensore del… - violanews : Lirola sul caso Dalbert: 'Razzismo, in Italia siamo messi male. Spero di restare a lungo a Firenze' -… - robyducklings : RT @Eurosport_IT: 'Mi dispiace, ma in Italia il razzismo è un problema' ?? Pol Lirola parla dei buu rivolti al compagno di squadra Dalbert… -