Le canzoni di Mogol e Battisti da oggi online e in streaming

Fonte : huffingtonpost

(Di sabato 28 settembre 2019) Sony Music, grazie alla decisione dell’Editore Acqua Azzurra di tornare a conferire mandato a SIAE per la raccolta e ripartizione dei diritti sulle opere musicali di propria titolarità sulle piattaforme, torna a distribuire le relative, interpretate da Lucio, su tutte le piattaformedie di download.“Ci duole precisare che il repertorio discografico relativo al periodo della collaborazione dicon Panella risulta ancora non disponibile”, precisa Sony Music.Sony Music spiega ancora che lerealizzate nel periodo della collaborazione con Panella non saranno disponibili perché “l’Editore Aquilone non ha ancora deciso di tornare a conferire mandati per l’amministrazione delle relative opere sulle piattaforme”.”È un giorno importante - commenta Sony - per tutti ...

ilpost : Da domani le canzoni di Lucio Battisti e Mogol saranno disponibili sulle piattaforme di musica in streaming - SkyTG24 : Sony: le canzoni di Battisti e Mogol tornano sulle piattaforme online - IlContiAndrea : Finalmente le canzoni di Lucio #Battisti arrivano online: i brani dei dodici album storici firmati da Battisti e… -