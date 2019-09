USA | appello degli esperti | “Non demonizzare le sigarette elettroniche”

Appello di Mediterranea : siamo davanti LampedUSA - fateci sbarcare : "Qui Mare Jonio, siamo in acque territoriali di fronte a Lampedusa. Abbiamo due tre metri di onde attorno, 99 persone che iniziano a sentirsi male. Abbiamo bisogno di portare a terra prima possibile queste persone che abbiamo salvato dal mare e in questo momento sono costrette a stare in mezzo a un mare che li fa soffrire. Dobbiamo scendere, dobbiamo portare a terra tutti quanti prima possibile". E' l'Appello di Cecilia Strada (figlia di Gino ...

Mattarella : “La crisi va chiUSA in tempi brevi”. Martedì nuove consultazioni. M5S : “No al voto - dialogo per nuova maggioranza”. Salvini chiede elezioni ma lancia un ultimo appello : Pd: ora governo di svolta. Berlusconi: possibile solo maggioranza di centrodestra. Fratelli d'Italia: il voto unica strada

Open Arms - Saviano chiama Salvini bandito - FUSAro : 'Così parlò con il cappello da giullare' : Il caso della Ong Open Arms è stato il pretesto per un altro botta e risposta tra Roberto Saviano e Diego Fusaro, che hanno affidato le proprie riflessioni sulla faccenda ai social network. Tra i due non sembra esserci una particolare simpatia, così come tra l'autore di Gomorra e il Ministro dell'Interno, controbilanciata dallo scarso feeling che il filosofo pare avere per Saviano. Lo scambio di "complimenti" nasce dall'ennesimo caso che ha al ...

Cisl - Sanzaro risponde all'appello di Confindustria SiracUSA : La Cisl risponde all’appello lanciato dal presidente di Confindustria. Il segretario generale della UST Cisl Ragusa Siracusa, Sanzaro chiede coesione