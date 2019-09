Ricatti alla Juventus in curva | per la prima volta scatta Daspo di 10 anni per 38 ultrà

Fonte : fanpage

(Di venerdì 27 settembre 2019) A seguito dell'inchiesta della Procura di Torino suidei tifosisocietà sportiva, che nei giorni scorsi ha portato anche a dodici arresti, il Questore del capoluogo piemontese ha disposto undi ben dieciper 38juventini. È lanel mondo del calcio italiano.

Ettore_Rosato : Il ministro degli Esteri ungherese non vuole che il suo paese partecipi alla redistribuzione dei migranti. L’Europa… - fanpage : Ricatti alla Juventus in curva: per 38 ultrà scatta il Daspo di dieci anni - assaloni : RT @LoGnorante: Potrebbero mancare voti in Senato ai Cialtroni Pidigrilli Arriva il Soccorso Rosso da Anm. Pistola alla tempia del vecchi… -