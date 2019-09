Legambiente | requiem per un ghiacciaio | veglia funebre sulle Alpi

Fonte : vanityfair

(Di venerdì 27 settembre 2019)per un, unaper i ghiacciaini che stanno scomparendo. Il 27, 28, 29 settembreorganizza appuntamenti per mostrare gli effetti dei cambiamenti climatici sul pianeta Terra a partire dall’Italia. Ispirati al funerale per ilscomparso in Islanda e pochi giorni dopo laper il Pizol in Svizzera, iper uniniziano il giorno dello sciopero globale per il clima dei Fridays For Future sul Lys in Valle d’Aosta con musica, racconti e incontri, e poi sul Monviso e suldel Montasio. Il giorno dopo, il 28 settembre, tocca a Stelvio e Marmolada. Il 29 è il turno deldel Brenta e di nuovo del Montasio in Friuli – Venezia Giulia. https://twitter.com/LVallemme/status/1175279749989580800 Sono tutti il simbolo di un problema globale che si è mostrato in questi giorni in tutta la sua gravità sul ...

