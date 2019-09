Giustizia | c’è l’accordo M5s-Pd sulla riforma entro il 2019 | “Dimezzeremo tempi processi”

Caso Schwazer - il colonnello del Ris di Parma : “C’è ipotesi manomissione delle provette”. L’ex atleta : “Fiducia nella Giustizia” : “Tra le ipotesi sul tavolo c’è anche quella della manomissione delle provette“. A dirlo, nel corso dell’udienza a Bolzano sul Caso di Alex Schwazer, Giampietro Lago del Ris di Parma, che ha elencato iquattro scenari in grado di spiegare i risultati sulle provette dell’ex atleta altoatesino. “Ho ancora fiducia nella giustizia” ha dichiarato lui. “Ora non ho più fretta, non devo gareggiare come ...