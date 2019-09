Esiste una relazione tra il reddito pro capite e i prezzi delle escort?

Parodontosi (piorrea) e ipertensione - Esiste una relazione diretta : Una meta-analisi quantitativa, condotta su 40 studi clinici, pubblicati fino a dicembre 2018, ha valutato la relazione tra Parodontosi e ipertensione. E se la cura del disturbo orale si ripercuota positivamente sulla pressione arteriosa. La parodontite da moderata a grave era associata ad un aumentato rischio ipertensione del 22% mentre la parodontite grave era collegata ad una probabilità maggiore del 49% di avere ipertensione. Questi risultati ...

Sergio Lepri compie 100 anni : dalla REsistenza all’Ansa - oltre settant’anni di carriera. “Il giornalismo è un servizio - una passione civile” : In cento anni di vita ha visto cambiare il mondo, in settant’anni di carriera ha visto cambiare il mestiere. Ha osservato in prima linea la fine del fascismo, l’uomo sulla Luna, la caduta del muro di Berlino. Ha vissuto l’arrivo della televisione, e poi di Internet. Ma l’essenza della professione, per lui, è rimasta sempre la stessa: il giornalismo come responsabilità e come servizio. Come passione civile. Sergio Lepri, giornalista e scrittore, ...

Una Vita - spoiler : Samuel mette fine all’Esistenza del padrino di Lucia : Nei prossimi episodi italiani della celebre soap Una Vita, un personaggio maschile si renderà protagonista dell’ennesima pazzia. Si tratta di Samuel Alday (Juan Gareda), che deciso a tutti i costi a superare i suoi problemi economici con l’aiuto di Lucia Alvarado commetterà un atroce crimine. Il marito di Blanca dopo aver appreso che la cugina di Celia presto riceverà una cospicua eredità dai suoi defunti genitori, metterà fine all’esistenza di ...

Antibiotico-rEsistenza - scoperta una chiave per aprire le “porte” del super-batterio e combatterlo : L’Antibiotico-resistenza, che uccide 700mila persone all’anno nel mondo, è una delle sfide più dure per i ricercatori. Ora affrontarla potrebbe essere più facile grazie alla scoperta del meccanismo molecolare con cui aggirare la resistenza agli antibiotici da parte di uno dei quattro batteri più pericolosi del mondo, secondo la classifica dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms). Lo studio, pubblicato su Nature ...

Brescia - l’abbonamento allo stadio a prezzo intero anche per i tifosi disabili. In Italia una norma non Esiste : “Il club non cambia idea” : “Con tutto il denaro che gira attorno al mondo del calcio c’è proprio bisogno di far pagare il prezzo intero per l’abbonamento annuale anche ai disabili al 100%? Bisognerebbe dare una mano alle famiglie che vivono con una persona con disabilità grave”, denuncia a ilfattoquotidiano.it Carlo Fiori, papà di Daniele, 19enne con distrofia muscolare di Duchenne e residente a Brescia. Carlo è uno dei rappresentanti di un gruppo organizzato di tifosi ...

Nessuna luna di miele per il governo - la Lega rEsiste in testa : il sondaggio di Agorà : La nascita del governo Pd-M5s non entusiasma gli elettori o, almeno, non fa cambiare le loro intenzioni elettorali. Secondo un sondaggio Emg Acqua presentato ad Agorà, se si andasse alle urne oggi, la Lega sarebbe il primo partito, seguito dal Pd. Il 33,3% degli intervistati ha infatti risposto sceglierebbe il partito guidato da Salvini, il 23% ha risposto invece che voterebbe per il Pd. Il Movimento 5 stelle si fermerebbe al terzo ...

Enrico Mentana - sondaggio Swg su Conte e governo : "luna di miele" inEsistente - dati imbarazzanti : Nemmeno il tempo di nascere e il governo Conte-bis si schianta già contro i sondaggi. Secondo la rilevazione Swg per il TgLa7 di Enrico Mentana, il sostegno al premier Giuseppe Conte è in picchiata: nel giugno 2018, al momento del suo insediamento con Lega e M5s, l'avvocato del popolo godeva del 58%

Esiste una relazione diretta tra soft drink e mortalità : Cinquanta ricercatori, coordinati dal dr. Neil Murphy, hanno condotto una vasta indagine su quasi mezzo milione di uomini e donne residenti in 10 Paesi europei. L’indagine ha rivelato che un consumo abituale di mezzo litro (2 bicchieri) di soft drink al giorno è uno dei fattori che può determinare una riduzione della vita media delle persone. E le conseguenze variano a seconda se le bibite sono addizionate di dolcificanti o zuccheri naturali. In ...

Ziliani su Orsato : “Basta una punizione inEsistente per la ciliegiona sulla torta” : Il giornalista del Fatto Quotidiano Paolo Ziliani, che aveva già commentato con ironia la scelta di Orsato per dirigere Juve-Napoli, è tornato a criticare il direttore di gara questa sera. AL termine della gara tra gli azzurri e i bianconeri, decisa in favore della Juve per un autogol di Koulibaly su punizione assegnata da Orsato al 92′ alla Juve,il giornalista ha scritto Il calcio è bello perché basta una punizione inesistente fischiata ...

Rilevata l’Esistenza di un’esoluna nell’Universo simile a quella del nostro sistema solare : è ricoperta di vulcani : Il sistema solare è il sistema planetario nel quale è collocato il nostro pianeta. E’ costituito da una varietà di corpi celesti che sono retti dalla forza di gravità del Sole, posizionato esattamente al centro. Ha un diametro di circa 240-260 UA ( unità astronomica pari ad un’unità di misura di distanza media tra la Terra e il Sole ) ed è situato nel braccio di Orione della Via Lattea. I dati ci dicono che il sistema solare impiega ...

La rEsistenza Disney è viva e (per fortuna) lotta insieme a noi : È più forte di loro. Proprio non ce la fanno a liberarsi del tic. Quello che, quando c'è da parodiare o sbeffeggiare l'avversario politico, ti porta a citare Topolino. E con lui altri celebri personaggi della Disney (su tutti Pippo e Paperino, ma c'è stato un'epoca in cui andava piuttosto bene anche

Rosy Abate - Giulia Michelini : "REsisterò ad una terza stagione - deve arrivare la fine" : Interpretare la Regina di Palermo non dev'essere certo facile: ne sa qualcosa Giulia Michelini, che tornerà a vestire i panni della protagonista di Rosy Abate nella seconda stagione della serie tv, in onda da settembre (il venerdì sera) su Canale 5.Intervistata da Grazia, l'attrice rivela infatti di aver lavorato non poco per dare forma, in tutti questi anni (Rosy Abate prima di avere una serie tutta sua è stata tra i protagonisti di Squadra ...

System Shock 2 Enhanced Edition avrà una co-op migliorata - supporto per le mod Esistenti e potrebbe arrivare anche su console : Sono emersi alcuni nuovi dettagli sulla Enhanced Edition di System Shock 2, che indicano alcuni miglioramenti per la modalità co-op e il forte supporto per le mod.System Shock 2 Enhanced Edition è stato annunciato la scorsa settimana ed è stato sviluppato da Nightdive Studios, il team già al lavoro con la Enhanced Edition (e il prossimo remake) dell'originale System Shock. Ora, grazie a un'intervista con Gamesradar, abbiamo un'idea migliore di ...

Verificare se Esiste una maggioranza proEuropa : L’opa sovranista lanciata da Salvini sull’Italia rende questa crisi una delle più drammatiche e delicate della storia del paese, ed è comprensibilmente osservata con grande attenzione e preoccupazione in tutta Europa. Condivido l’analisi di Goffredo Bettini che la via maestra per evitare la pericolosa precipitazione al voto in autunno ricercata dal leader della Lega sia la verifica delle condizioni per dare vita a ...