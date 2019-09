Basket | Kevin Durant salterà l’intera stagione NBA 2019-2020 | i Brooklyn Nets dovranno

Fonte : oasport

(Di venerdì 27 settembre 2019) Dei quattro anni di contratto con i, unolo passerà a curarsi. L’ex Seattle Supersonics/Oklahoma City Thunder e Golden State Warriors ha infatti dichiarato al media day della franchigia posseduta da Joseph Tsai che, conformemente a quanto già dichiarato dal general manager Sean Marks, si fermerà per la. La ragione è semplice: il giocatore deve recuperare dalla rottura del tendine d’Achillee gara5 delle ultime NBA Finals., stringendo i denti, era rientrato proprio in quella gara, con Golden State sotto 3-1 nella serie, per dare una mano ai suoi compagni, nonostante fosse stato già colpito da uno stiramento al polpaccio destro che gli aveva impedito di giocare a partire dalle semifinali di Conference contro gli Houston Rockets. Queste le parole di: “Io e Sean Marks siamo stati in contatto fin dal primo ...

