Fonte : agi

(Di giovedì 26 settembre 2019) Non sono finiti i guai giudiziari per, ex capo del Personale in Campidoglio nonché ex '' della sindaca di Roma. Il reato di abuso d'ufficio, legato alla 'mancata astensione nell'ambito della procedura di interpello' che portò nell'autunno del 2016 alla nomina (prima congelata e poi revocata da Virginia) di suo fratello Renato a capo della Direzione Turismo (con un aumento dello stipendio pari a 20 mila euro lordi l'anno, passando da una prima a una terza fascia retributiva), gli è costata unaa un anno e 4 mesi di reclusione.che si va ad aggiungere a quella già rimediata in primo grado (a 3 anni e mezzo) per corruzione in concorso con l'imprenditore Sergio Scarpellini. L'inchiesta segnò perl'inizio di un declino culminato con l'arresto del dicembre del 2016 e determinò conseguenze pesanti per ...

sulsitodisimone : Nuova condanna per Raffaele Marra, ex fedelissimo di Raggi - Notiziedi_it : Nuova condanna per Raffaele Marra, ex fedelissimo di Raggi - _Alessandro_129 : @marcomerlino19 @ElvioVDeMatteis @IlSognatore11 @FormeMetan @BeLifeForever @Comemigirano @italiaanzitutto… -