Maria De Filippi annuncia le nozze di Raffaella Mennoia | ma è uno scherzo

Fonte : ilgiornale

(Di giovedì 26 settembre 2019) PiccolodiDealla sua fidata collaboratrice,: nel corso delle ultime registrazioni del trono classico di Uomini e Donne, la conduttrice hato ledella autrice e in tanti hanno pensato che si fosse realmente sposata con il compagno Alessio Sakara.Invitando il pubblico a fare i migliori auguri aper il suo matrimonio, la Deha scatenato il caos in studio e sul web, dove ha iniziato a circolare la voce che lasi fosse sposata in gran segreto. In pochissimi minuti la notizia, lanciata dal Vicolodellenews, è diventata virale e in tanti si sono riversati sul profilo della collaboratrice di “Queen Mary” per rivolgerle il loro pensiero. In realtà, però, si è trattato di una vera e propria burla e, dopo ore nelle qualiè stata subissata di messaggi, è stata proprio lei ad intervenire sui social per ...

davidemaggio : Emma annuncia: «Mi devo fermare per un problema di salute». Maria De Filippi: «Non avere paura perché sei fortissim… - Agenzia_Ansa : Maria De Filippi a Emma Marrone: 'Sei fortissima. Non avere paura' @AmiciUfficiale #forzaemma #mariadefilippi #ANSA… - VanityFairIt : La conduttrice di «Amici» scrive una lettera alla cantante che ha appena annunciato un periodo di pausa per affront… -