Filippo Nardi | altro che single | “Un amore tenuto segreto”

(Di giovedì 26 settembre 2019) Per tutta l’estate non si è parlato d’che di un presunto flirt tra Barbara D’Urso e. La conduttrice e regina di Mediaset e l’ex gieffino hanno infatti trascorso giorni di relax nella villa di Capalbio di lei e, a forza di vederli insieme, sorridenti e complici, i sospetti si sono fatti ogni giorno più forti. Ma tornata in onda con ‘Pomeriggio Cinque’, Barbara D’Urso ha risposto a tutti coloro che da settimane si interrogavano e si chiedevano se fosse fidanzata con, inquilino della Casa del Grande Fratello 3. Chi sperava in una storia d’rimarrà molto deluso: non c’è alcun flirt in corso tra la conduttrice e. I due sono legati da grande amicizia pur avendo trascorso gran parte delle vacanze insieme. Non è finita qua, perché sempre durante il suo programma Barbara ha svelato unparticolare: “era già legato alla sua fidanzata, che ...

