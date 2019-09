Code Vein - recensione

Fonte : eurogamer

(Di giovedì 26 settembre 2019) Bisogna ammettere che Bandai Namco, al netto di una campagna marketing piuttosto sostenuta, non sembra aver destato nel pubblico l'interesse che-lo diciamo già chiaramente- merita. Sarà che venne annunciato nel 2017 a sorpresa con un'uscita prevista per l'anno successivo, per poi essere rinviato di ben un anno con diversi sali e scendi di aspettative. Eppure, oggi siamo qui a parlarvi di un gioco che rischia di passare ingiustamente in sordina, quando invece varrebbe tutta la vostra attenzione.Abbiamo quindi già spoilerato nel primo paragrafo cheè un buon gioco, ma cosa lo rende tale? Già alla fine del primissimo teaser trailer (che vi postiamo qui in basso) campeggiava la frase "Prepare to dine": un lapalissiano gioco di parole tra il famoso motto di Dark Souls e un non meglio specificato "pasteggio". Apriamo una piccola parentesi ricordando a tutti i lettori che ...

