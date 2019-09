Usa | la scommessa pericolosa dei Dem | l’impeachment rischia di trasformare le elezioni

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 25 settembre 2019) E’ unarischiosa quella che i democratici si sono assunti con la procedura di impeachment per Donald Trump. Anzitutto perché non si sa esattamente cosa Trump e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky si siano detti durante la telefonata del 25 luglio. La Casa Bianca ha annunciato che entro fine settimana inoltrerà al Congresso la denuncia del whistleblower, il membro dei servizi che ha rivelato che in quella conversazione Trump avrebbe chiesto di indagare su Joe Biden e il figlio. Sino ad allora, il contenuto della telefonata resta segreto ed è rischioso far partire un’indagine per impeachment senza possedere tutte le informazioni. C’è poi un tema di più lunga durata. Nel lanciare l’attacco finale a Trump, i democratici si impegnano in una battaglia chedi impattare negativamente sulledel 2020. E’ ormai chiaro perché Nancy Pelosi abbia alla fine deciso per ...

DelbonoRoberto : RT @rprat75: I Patriots perdono la pazienza e tagliano Brown. Stavolta, per una volta, la scommessa l'hanno persa. Per il ricevitore dalle… - rprat75 : I Patriots perdono la pazienza e tagliano Brown. Stavolta, per una volta, la scommessa l'hanno persa. Per il ricev… - DelCesidio : @kitersan @FlavioTosiTW A parte il fatto che è in usa hanno ridotto drasticamente le tasse e l economia e ripartita… -