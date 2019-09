Un Passo dal Cielo | trama del 3 ottobre | una notizia sconvolge la vita di Emma

Fonte : Blastingnews

(Di mercoledì 25 settembre 2019) Continua a lasciare con il fiato sospeso il pubblico la seguitissima serie televisiva Undal, ritornata sulla rete ammiraglia Mediaset con la sua quinta stagione. Nel quarto episodio che verrà trasmesso il 32019, nella tranquilla comunità di San Candido ci sarà un nuovo imprevisto non preso in considerazione. Questa volta a rimetterci saràGiorgi (Pilar Fogliati), che farà i conti con qualcosa che non si sarebbe mai aspettata di apprendere. Stando a quanto riportano le anticipazioni si tratterà di qualcosa di spiacevole, che non verrà accolto nel migliore dei modi nemmeno dal capo della forestale Francesco Neri (Daniele Liotti). Riassunto del terzo appuntamento Nella parte iniziale del terzo appuntamento in onda giovedì 26 settembre 2019, ci sarà il tentato omicidio di Adriana. I sospetti di ciò che stava per accadere alla Ferrante ricadranno subito sui Moser, ...

Ettore_Rosato : A Malta è stato fatto un passo avanti importante. Gli immigrati che sbarcano in Italia verranno redistribuiti in al… - fattoquotidiano : VERSO L'ACCORDO Scelte due donne per il “Patto civico” per le Regionali del 27 ottobre. La presidente del Serafico… - semeraro_g : RT @gpf70sax: Dal sabato fascista al venerdì ecologista il passo è breve. L'agenda la dettano sempre gli stessi. -