Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 25 settembre 2019) Undiconrespiratori, dieci milioni di bambini a rischio e più di tremila chilometri quadrati distrutti di foresta e giungla, senza contare i danni alla fauna selvatica. E la situazione non era così grave dal 2015. L’è in fiamme: migliaia di acri di terreno ‘ecologicamente rilevante’ sono andati in fumo, riempendo il cielo di una. Sostanze liberate nell’aria che rappresentano un grave rischio per la salute non solo nelle vicinanze, ma anche a Singapore e in Malesia che da decenni protestano per il fumo soffocante che ogni anno, sempre in questo periodo, arriva da Sumatra e Kalimantan. Le emissioni equivalenti giornaliere di CO2 stanno raggiungendo un livello simile a quello deglidevastanti dello stesso periodo nel 2015. Il totale registrato nell’area quest’anno (dal 1 agosto al 18 settembre) è di circa ...

Tg3web : Non solo l’#Amazzonia va a fuoco. In molte isole di #Malesia e #Indonesia - il Borneo in particolare - centinaia di… - TutteLeNotizie : Indonesia, incendi provocano foschia tossica: un milione di persone con problemi respiratori - Cascavel47 : Indonesia, incendi provocano foschia tossica: un milione di persone con problemi respiratori -