Cos' è l' impeachment e come funziona

Impeachment contro Trump - come funziona e Cosa rischia il Presidente Usa : La proceduta dell'Impeachment, o messa in stato di accusa del Presidente degli Stati Uniti, è stata avviata su Donald Trump in seguito agli ultimi sviluppi dello scandalo Ucraina, così come annunciato dalla speaker della Camera, Nancy Pelosi: ecco cosa rischia l'inquilino della Casa Bianca, cosa prevede la procedura e quali sono i precedenti illustri.Continua a leggere

Impeachment - il significato e Cosa rischia Trump : Nancy Pelosi, capogruppo democratica della Camera, ha rotto gli indugi e annunciato l’avvio di una inchiesta formale di Impeachment a carico del presidente Donald Trump. Una mossa estrema - e secondo alcuni notisti americani azzardata perché rischia di portare fieno in cascina alla rielezione di Trump - che riflette il clima di contrapposizione politica negli Usa in vista delle elezioni presidenziali del novembre 2020. Dopo che era decaduta, in ...

Impeachment per Trump - come si è arrivati all’inchiesta e Cosa può succedere : La speaker della Camera Nancy Pelosi ha annunciato la messa in stato di accusa del presidente degli Stati Uniti per le sue pressioni sul leader ucraino Zelensky. L’ira di Trump su Twitter:?è una caccia alle streghe