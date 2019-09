CorSport | il Cagliari vittima preferita di Mertens che è a soli 2 gol da Maradona

CorSport : Napoli-Cagliari - tornano Mertens e Lozano. Fabian e Koulibaly riposano : Ancora turnover per il Napoli contro il Cagliari, domani. Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport dovrebbe riposare Koulibaly . Avrebbe dovuto fermarsi per un turno anche contro il Lecce ma il risentimento muscolare di Manolas ha costretto Ancelotti a schierare il senegalese al fianco di Maksimovic. Stavolta toccherà a lui restare in panchina a rifiatare. In porta ci sarà di nuovo Meret, dopo la pausa che ha dato spazio a Ospina. Di Lorenzo ...

CorSport : Per Ounas ipotesi Cagliari : 5 milioni per il prestito e 30 per il riscatto : Per Ounas sono arrivate diverse proposte. Ci sono le irruzioni dei club francesi come Lille e Bordeaux, ma anche il Cagliari, che ha discusso con il Napoli proponendo 5 milioni di euro per il prestito e 30 per il riscatto. Bisognerà capire cosa intende fare l’algerino, atteso a Napoli il 14 agosto. L'articolo CorSport: Per Ounas ipotesi Cagliari: 5 milioni per il prestito e 30 per il riscatto sembra essere il primo su ilNapolista.