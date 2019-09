Va in carcere da Bossetti spacciandosi per un consulente della procura | è giallo

Giallo Massimo Bossetti : è successo in carcere e nessuno se n’è accorto. Un fatto gravissimo : Massimo Bossetti, il muratore condannato al carcere a vita per l’omicidio di Yara Gambirasio , la ginnasta 13enne di Brembate di Sopra, sta scrivendo un libro, in cerca di editore, per raccontare la propria vicenda. Bossetti si è sempre dichiarato innocente e sta lavorando al suo memoriale da Bollate, dove è rinchiuso sin dal giorno in cui la Cassazione l’ha condannato all’ergastolo. Un libro scritto a quattro mani col suo avvocato ...

Massimo Bossetti - finto consulente entra in carcere sotto nome : gli detta la nuova linea difensiva : Un caso clamoroso, impensabile, ma incredibilmente vero. Un uomo è riuscito a introdursi nel carcere di Bollate e ad avere un colloquio con Massimo Bossetti spacciandosi per consulente informatico della Procura. Un fatto gravissimo, riportato da Il Giornale di Brescia. L'uomo misterioso avrebbe prop

Bossetti - un uomo si spaccia per consulente informatico e riesce a parlare con lui in carcere. La denuncia del “vero” consulente : Giallo nel carcere di Bollate: un consulente informatico della Procura di Brescia ha presentato una denuncia contro ignoti dopo che qualcuno si è presentato a suo nome nel carcere di Bollate, nel Milanese, e ha parlato con Massimo Bossetti. spacciandosi per «Cesare Marini, consulente della Procura di Brescia» l’uomo ha avuto un colloquio con il muratore e avrebbe proposto a Bossetti, condannato all’ergastolo per il delitto di Yara ...