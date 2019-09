Università | ad Alghero convegno Codau su internazionalizzazione

Fonte : agi

(Di martedì 24 settembre 2019) Direttori generali, dirigenti, rettori e rappresentanti istituzionali si riuniranno addal 26 al 28 settembre in occasione del prossimo Convegno annuale del CoDAU, l'associazione che riunisce i direttori generali delleitaliane, per discutere di temi legati al sistema universitario, tra i quali l', e non. "Anche il management universitario si confronta con il mondo intero chiedendosi cosa fare per offrire servizi adeguati a studenti provenienti da tutto il mondo e che guardano al nostro Paese e alla pluralità di scelte formative che questo offre". È quanto afferma Cristiano Nicoletti, Presidente CoDAU e Direttore Generale dell'degli Studi di Sassari, presentando il XVII Convegno annuale dell'Associazione. Dal dottorato al percorso magistrale, senza dimenticare le iniziative post laurea e le summer school che consentono di vivere per ...

AlguerIT : Libri: Guido Croci ad Alghero: Proseguono gli appuntamenti della libreria Il Labirinto Mondadori. Lunedì 23 settemb… -