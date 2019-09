Il miglior calciatore al mondo è Messi | Ronaldo non si presenta e fa polemica

Lionel Messi ha vinto il premio FIFA come miglior calciatore del 2019 : Il calciatore argentino del Barcellona Lionel Messi ha vinto il premio FIFA come miglior calciatore del 2019. Messi ha ottenuto il 91 per cento delle preferenze, seguito dall’olandese Virgil van Dijk del Liverpool con il 4 per cento delle preferenze e dal

Fifa - Messi incoronato per la sesta volta miglior calciatore del mondo : Il campione argentino del Barcellona ha superato la concorrenza di Virgil Van Dijk del Liverpool e di Cristiano Ronaldo della Juventus. miglior giocatrice Megan Rapinoe. La premiazione alla Scala di Milano

Juventus - de Ligt miglior calciatore dell’anno in Olanda : “adesso la situazione non è facile…” : “Sono in una nuova Nazione e so che nulla e’ facile. Questo trofeo testimonia il valore della nuova generazione del calcio olandese. Koeman, Van Persie, Robben e Van Gaal sono la vecchia generazione, io spero di dare al calcio cio’ che hanno dato loro. Lavorero’ duro in Italia per riuscirci”. Sono le dichiarazioni del calciatore della Juventus Matthijs de Ligt, premiato ieri notte con una speciale ...