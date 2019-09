Torino | sono ancora vivi e portano fiori sulle loro tombe | “Quando moriremo chi lo farà?”

Il procuratore di Torino : “I Drughi sono violenti - il tifo è un pretesto. Nemmeno i bambini li fermavano” : Il procuratore aggiunto di Torino Patrizia Caputo, ha parlato in merito all’indagine sugli ultrà juventini che ha portato all’arresto di 12 capi ultrà bianconeri, in conferenza stampa: “Abbiamo trovato le prove che molte cose erano ottenute con la violenza, altrimenti la ritorsione contro la società erano i cori razzisti, con conseguente squalifica del campo e multe salate. E’ stata importante la collaborazione della società che ha avuto il ...

Pensioni per cani : prezzi - quali sono le migliori a Roma - Milano - Torino e Napoli : Il cane è da sempre uno degli animali domestici più presenti nella vita dell’uomo, con milioni di persone che oggi giorno ne posseggono almeno uno dentro la propria abitazione. Compagno di giochi e svaghi, ma soprattutto dei veri e propri amici fedeli, questi stupendi esseri a 4 zampe hanno talvolta bisogno di una pensione per cani che li accolga durante tutti gli intervalli temporali in cui non possono stare tra le mura domestiche, causa ...

Sconcerti : Inter e Torino sono le uniche che tengono il passo con la Juve : Di nuovo in questo campionato appena iniziato, scrive Mario Sconcerti sul Corriere della Sera, c’è soprattutto la classifica. L’Inter e il Torino hanno 5 punti in più, la Lazio ne ha 4 in più, il Napoli 3 in meno. Le due novità più importanti sono Torino e Inter che per il momento sono le uniche squadre a tenere il passo della Juve. Nell’Inter che ieri ha fronteggiato il Cagliari vincendo, con piccole difficoltà, c’è poco di ...

Parrucchieri aperti di domenica a Torino : dove si trovano e quali sono i migliori : Abitanti di Torino all’ascolto: siete alla ricerca dei migliori saloni della città, per avere sempre la propria chioma in ordine anche durante la domenica? Ecco di seguito una lista dettagliata di tutti i migliori centri i Parrucchieri nella città di Torino, che offrono le proprie prestazioni e la professionalità anche durante la domenica. Le catene di Parrucchieri aperte anche la domenica a Torino Rivolgersi ad un parrucchiere la domenica, può ...

Torino - moglie e marito uccisi mentre sono in moto. Travolti da un’auto guidata da un ubriaco : Drammatico incidente questa mattina, domenica 25 agosto, a Villar Perosa, nel Pinerolese: a perdere la vita un uomo e una donna, Eugenio Conti, 68 anni, e sua moglie Maria Amasio, 60 anni, residenti in provincia di Asti. I due erano in sella alla loro motocicletta, una Bmw 1200, quando, all’altezza della rotonda con la strada provinciale 166 di San Germano Chisone, si sono scontrati con una auto, una Fiat Panda. Per i due coniugi non ...

Torino - patrigno costringe bimbo di 7 anni a dire 100 volte “sono uno stupido” : “sono uno stupido”, “sono uno stupido”, “sono uno stupido”… Una frase ripetuta fino a cento volte da un bambino di 7 anni di Torino di fronte al proprio patrigno. Solo una delle tante mortificazioni che quell’uomo lo costringeva a subire. Mentre faceva i compiti, nella casa popolare in Barriera di Milano assegnata al compagno della mamma, ogni tanto lui lo sorprendeva da dietro urlando: “Non sei capace a fare nulla, sei un bastardo incapace”. ...

Torino-Wolves - le parole di Nuno Espirito Santo : “Sono forti in tutti i reparti”. E sull’arbitro… : “Sarà una partita ostica, il Toro è un pericolo per noi. Dobbiamo fare attenzione, sono forti in tutti i reparti”. Il tecnico del Wolverhampton Nuno Espirito Santo ha presentato così in conferenza stampa la sfida con il Torino nella gara d’andata del playoff di Europa League. “E’ un’ottima squadra guidata da un ottimo allenatore, sarà difficile per noi – ha proseguito – Ci saranno cambi dopo ...

Raoul Bova : "Niente moTorino ai miei figli : le buche a Roma sono troppo pericolose. Si agisca seriamente" : “Niente motorino per i miei figli. Con le buche a Roma le due ruote sono troppo pericolose”, parola di Raoul Bova. L’attore si confessa in veste di papà premuroso sulle pagine del Corriere della Sera, puntando il dito contro la mancanza di sicurezza delle strade della Capitale.“Bisogna fare lo slalom tra buche e rigonfiamenti dell’asfalto da parte delle radici degli alberi, cercando poi di schivare il ...

La Juventus replica alla Questura di Torino : sono stati avvertiti (ecco la mail) : Continua la polemica sul divieto di accesso allo Stadium ai nati in Campania. Parliamo della partita Juve-Napoli. Questa mattina Repubblica aveva pubblicato la notizia. Dopo qualche ora è arrivato il comunicato della Questura di Torino. Prendeva le distanze dalla decisione del club bianconero. Nel comunicato la Questura scriveva di non aver mai concordato la decisione con la Juve. E di non avere intenzione di condividerla. alla Questura risponde ...

"I nostri giovani sono cattivi e frustrati - la follia non c'entra". Parola dello psichiatra VitTorino Andreoli : L’omicidio del carabiniere a Roma di cui sono accusati due giovani americani, le rapine con lo spray che provocarono la strage nella discoteca di Corinaldo, l’investimento mortale di due ragazzi dopo una lite a Bergamo. Gli ultimi episodi di cronaca hanno sempre come protagonisti ragazzi molto giovani. Una circostanza su cui riflette, in un’intervista al Fatto Quotidiano, lo psichiatra Vittorio Andreoli:“Nei periodi di ...