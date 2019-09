Rita Dalla Chiesa | il sospetto sul ritardo dei dati Auditel sugli ascolti di Giletti e

Basket - Supercoppa Italiana 2019 : nella seconda semifinale Venezia favoRita su Brindisi che però avrà dalla sua il pubblico di Bari : Al PalaFlorio di Bari alle 20,30 di stasera andrà in scena la seconda semifinale della Supercoppa Italiana 2019 tra i campioni d’Italia dell’Umana Reyer Venezia e la Happy Casa Brindisi. I lagunari di coach Walter De Raffaele, vincitori dell’ultimo titolo tricolore in finale su Sassari, sembrano addirittura rinforzati rispetto alla scorsa stagione. E’ vero che non ci saranno più Marquez Haynes e Deron Washington ma è arrivato da Avellino, ...

Nola - tre minuti di Ritardo per il traffico : la preside lascia fuori dalla scuola un centinaio di studenti : Son bastati tre minuti di ritardo e cento studenti dell’istituto tecnico commerciale “Masullo Theti”di Nola sono rimasti fuori da scuola. La decisione l’ha presa la preside Anna Maria Silvestro: vietato l’ingresso. Tutti a casa, nonostante il ritardo fosse causato dai mezzi pubblici. A nulla è servito l’intervento delle forze dell’ordine che hanno cercato una mediazione con preside. La maggior parte degli studenti era giunta a scuola con i ...

Temptation island - le verità su Francesco Chiofalo rivelate dalla amante Aurora : rivelate, da Aurora Ciorbi, delle nuove indiscrezioni sul triangolo amoroso che vede protagonisti Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi. Sono state rivelate delle importanti novità sulla love-story, ormai giunta al capolinea, che ha visto protagonisti due ex volti di Temptation island. Francesco Chiofalo, nonostante abbia recentemente provato a ricucire i rapporti con la sua ultima fidanzata, Antonella Fiordelisi, non è riuscito a convincere ...

Nadia Toffa : il video di mamma MargheRita ad un mese dalla morte : Ad un mese dalla morte di Nadia Toffa, Gianluigi Nuzzi, conduttore di 'Quarto Grado', ha raggiunto, a Brescia, mamma Margherita, che ha rivolto un appello a tutti quelli che hanno sostenuto la figlia nelle proprie battaglie a non mollare. Nadia Toffa, il ricordo della famiglia: 'Eri un angelo in vita, ora sei libera e serena' prosegui la letturaNadia Toffa: il video di mamma Margherita ad un ...

In Ritardo - carro funebre sfreccia in autostrada : multato dalla polizia dopo un inseguimento : Una pattuglia della Polstrada si è vista superare dal mezzo. Il conducente è stato multato e si è visto decurtare 11 punti...

Fiordaliso - crisi di nervi in treno : "Mi sono rotta i co***". Spunta Rita Dalla Chiesa : "Fatti valere" : Reduce da un pessimo viaggio con Trenitalia la cantante Marina Fiordaliso. L'artista 63enne si trovava a bordo di un regionale, tratta Arezzo-Roma, con i suoi due chihuahua senza trasportino. La politica ferroviaria prevede che i cani di piccola taglia, se negli appositi trasportini, non superiori a

“Serena Enardu? Ecco chi è davvero”. Giovanni Conversano ‘demolisce’ la ex : la verità a 12 anni dalla scelta di Uomini e Donne : Non è passata inosservata la presenza di Serena Enardu a Temptation Island Vip 2. Il reality delle tentazioni, quest’anno condotto da Alessia Marcuzzi, è iniziato è iniziato col botto e l’ex tronista di Uomini e Donne non ha fatto nulla per rimanere in disparte. Fin dai primi istanti all’interno del villaggio delle fidanzate Serena Enardu ha instaurato un ottimo rapporto con il single Alessandro e questo ha fatto preoccupare il ...

Rita Dalla Chiesa malinconica : Difficile e indimenticabile la vita in caserma : Ricordi ed emozioni che tornano alla mente velati da malinconia. Rita Dalla Chiesa torna a parlare dell'infanzia vissuta in caserma con un post social nostalgico. La popolare giornalista e conduttrice, attraverso il suo profilo Instagram. ha fatto un salto indietro nel passato per rievocare momenti della sua infanzia vissuti a Palermo, dove il padre, il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa era in servizio.Rita Dalla Chiesa ha pubblicato la foto ...

Kristalina Georgieva - dalla fila per il latte in Bulgaria ai vertici di Banca Mondiale e Ue. Chi è la candidata favoRita alla direzione del Fmi : “I miei nonni avevano una bassa scolarizzazione. I miei genitori hanno finito le scuole superiori. Io sono stata la prima della mia famiglia allargata a ottenere un PhD. Da un villaggio in Bulgaria a Ceo della Banca Mondiale – questa è la possibilità!”. È la storia in un tweet dell’irresistibile ascesa di Kristalina Georgieva, 66 anni compiuti lo scorso 13 agosto, che si appresta a vivere un nuovo capitolo della sua scalata per occupare la ...

Justin Bieber vicino al suicidio : "Sopraffatto dalla vita dopo la popolarità precoce" : Il cantante 25enne pubblica un intenso post su Instagram in cui confida il confronto con la depressione. Più di 3 milioni i...

Rita Dalla Chiesa ricorda il padre Carlo/ Tiberio Timperi : 'Era orgoglioso di te!' : Rita Dalla Chiesa ricorda il padre, il Generale Carlo Alberto, a 37 anni dall'assassinio. Il commento del collega Tiberio Timperi

Mafia : Lupo (Pd) - 'omicidio Dalla Chiesa è ancora feRita profonda' : Palermo, 3 set. (AdnKronos) - "Ciò che è accaduto il 3 settembre di 37 anni fa rappresenta ancora oggi una ferita profonda per la Sicilia e per il nostro Paese: Carlo Alberto Dalla Chiesa è stato un esemplare servitore dello Stato, fra i suoi molti meriti c’è sicuramente quello di avviato un percors

Monica Leofreddi spiega perché è spaRita Dalla tv ed esprime un desiderio : Monica Leofreddi parla sui social della sua assenza in televisione ed esprime un desiderio Monica Leofreddi è un volto che possiamo definire ‘storico’ della televisione italiana dato che è quasi impossibile non conoscerla. Lei ha fatto compagnia al pubblico per tanti anni ma sfortunatamente è da un po’ di tempo che non la si vede […] L'articolo Monica Leofreddi spiega perché è sparita dalla tv ed esprime un desiderio ...

Mafia : Rita Dalla Chiesa - 'ok navi legalità ma serve impegno quotidiano' : Palermo 3 set. (AdnKronos) - "Sono passati 37 anni ma il dolore non passa mai. Sicuramente in questi anni è stato fatto moltissimo ma secondo me va fatto tutto giorno per giorno. Vanno bene le navi della legalità, le commemorazioni, vanno benissimo questi ragazzi che arrivano da tutta Italia ma la c