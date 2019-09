Milan | infortunio per Paquetà | in difesa per gennaio ci sarebbe l' idea Aurier

Fonte : Blastingnews

(Di lunedì 23 settembre 2019) Nelil centrocampista offensivo Lucas Paquetá potrebbe saltare la partita di giovedì contro il Torino a causa di un. Finora la stagione di Paquetá non è stata come si aspettava, poiché trova difficile adattarsi alle richieste di Marco Giampaolo e si è trovato a partire dalla panchina in due delle 4 partite dei rossoneri in questa stagione. Come riportato da Peppe Di Stefano di Sky Italia, Paquetá è uscito fisicamente malconcio dal Derby della Madonnina, che ilha perso 2-0. Questo lunedì farà alcuni test per capire l'entità dell'che ha subito, ma la sua presenza contro il Torino per ora è in dubbio. Considerando il Diavolo che affronterà i granata questo giovedì e poi la Fiorentina domenica, è probabile che Giampaolo faccia un po' di turnover. Calciomercato,alpiù di un'Intanto pensando già al mercato di, il...

