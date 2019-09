Luca Argentero a FqMagazine | “Ho chiesto scusa per l’uso improprio del termine

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 23 settembre 2019) Irriconoscibile con i capelli lunghi e lo sguardo profondo, assorto nel genio di Leonardo Da Vinci. Incontriamoin occasione della presentazione del film d’Arte Sky “Io, Leonardo”, al cinema dal 2 ottobre e realizzato in occasione delle celebrazioni per i 500 anni dalla morte di Leonardo Da Vinci. “Quello di Leonardo è stato un percorso assolutamente poco tradizionale perché da figlio illegittimo non ha potuto studiare e quindi si è formato in modo bizzarro. – racconta a– E’ partito dall’osservazione, dallo studio. E’ entrato in bottega per imparare a dipingere. Erano tempi difficili perché chi aveva una situazione familiare al di fuori dall’ordinario, era ghettizzato ed escluso da qualsiasi possibilità e quindi questa cosa è stata per lui è stata un enorme dolore, ma anche la molla stessa che lo ha ...

