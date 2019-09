Fonte : optimaitalia

(Di lunedì 23 settembre 2019) Una vittoria dolce-amara quella de Ildi. Era scontata che lo show fantasy della HBO, che ha chiuso i battenti a maggio,sse come miglior serie drama nonostante un'ultima stagione deludente. Game of Thrones ha stravinto su serie come Better Call Saul, Bodyguard, Killing Eve (tra i papabili a portarsi a casa la statuetta), Ozark, Pose, Succession e This Is Us.Sui social molti si dicono delusi ma non sorpresi dalla decisione dell'Academy, che ha giustamente premiato Ildi, considerando l'impianto tecnico, sempre impeccabile. Altri invece hanno notato come, pur non andando più in onda, la serie sia stata comunque in grado di essere chiacchierata sui social, portando l'hashtag #GameOfThrones tra i top trend. Snobbati i migliori attori, tra cui Emilia Clarke, Lena Headey, Nikolaj Coster-Waldu e Alfie Allen, che meritavano davvero ...

RaiQuattro : Il cast de 'Il trono di spade' presenta il premio Supporting Actress in a limited series or movie #Emmys #Rai4 #GOT… - Corriere : La serata degli Emmy Award, Trono di Spade premiata come miglior serie tv drammatica - _diana87 : Il Trono di Spade agli Emmy 2019 vince con riserva, Peter Dinklage festeggia il suo record: “Lo rifarei subit… -