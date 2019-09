I sogni non muoiono mai

Governo - Bonino : “Ho tentato contatti ma non ho avuto risposte. Basta parlare a vanvera - libro dei sogni fa solo danni” : “Mi aspetto che il Governo la smetta di parlare a vanvera promettendo tutto a tutti ed abbia il coraggio di dire agli italiani come siamo messi in termini di risorse. Entrare nel Governo? O spaccavo le porte o entravo col kalashnikov. Anche dopo tentativi di avere dei colloqui non ho avuto risposte di alcun tipo. Inoltre confermo la decisione assunta in direzione di opposizione costruttiva specie dopo aver sentito il libro die sogni del ...

I love Pisa - il cortometraggio che Tommaso Casigliani ha dedicato alla sua città : “Non c’è cosa più bella dei sogni che facevo da bambino” : Pisa ad altezza occhi e sogni di bambino. I love Pisa è il cortometraggio che il produttore discografico e musicista Tommaso Casigliani ha donato alla sua città di nascita. Riprese aeree che sembrano trasformare Pisa in Parigi e l’Arno nella Senna, e un fanciullo che sogna di planare tra fiumi e tetti come fosse un uccello. “Volevo fare un omaggio alla mia città, raccontandone tutta la sua bellezza – ha spiegato l’autore -. Ho pensato che per me ...

Conte agli elettori del M5S prima del voto su Rousseau : "Non tenete sogni nel cassetto" : Il premier incaricato Giuseppe Conte ha pubblicato su Facebook un video per aggiornare i suoi seguaci sulla "fase cruciale" che, se affrontata con consapevolezza, può portare alla costruzione di "una società diversa e migliore". L'obiettivo è quello di costruire un sistema economico, culturale e sociale che "ci verranno invidiati da tutto il mondo". In particolare Conte si è soffermato sulle consultazioni dove ha registrato ...

Alla ricerca di un nuovo Cav. - sogni e vaghezze di una destra non truce : Roma. Tutti lo cercano, ma nessuno lo trova. “E allora perché non provare a compiere un’operazione di ingegneria genetica?”. A offrire la soluzione è Gianfranco Rotondi che è sempre stato il più fantasioso dei democristiani e che oggi si è dato come missione di individuare l’altro Cav., “un ircocerv

Open Arms - i medici sulla nave : “I migranti fanno i bisogni dove mangiano e non possono lavarsi” : Le condizioni a bordo peggiorano di ora in ora. I medici del Corpo italiano di soccorso dell'Ordine di Malta hanno stilato una relazione sullo stato di salute dei migranti: "Sono costretti a espletare i loro bisogni fisiologici nello stesso spazio in cui dormono e mangiano. Rileviamo condizioni di salute mentale precarie".Continua a leggere