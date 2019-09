Estrema destra | report dell’Europol | “Le loro reti crescono | aumentati casi di violenza

Israele - il 17 settembre le elezioni. Sondaggi : Netanyahu in svantaggio - l’Estrema destra oltre la soglia del 3 per cento : Manca una settimana esatta alle elezioni parlamentari in Israele, fissate per il 17 settembre. Secondo un Sondaggio della tv pubblica Kan, Blu Bianco, il partito di Benny Gantz e Yair Lapid, sarebbe in lieve vantaggio contro il Likud di Benyamin Netanyahu. A separarli ci sarebbe solo un seggio: Blu Bianco sale del 2 per cento e arriva a quota 32 contro i 31 dell’attuale premier. Le analisi più recenti pubblicate da diversi quotidiani ...

La chiusura degli account di Estrema destra è una grande vittoria - ma non so di chi. : La chiusura degli account di estrema destra è una grande vittoria, ma non so di chi. Twitter e Facebook hanno chiuso gli account social di Casapound e di alcuni suoi esponenti. La folla gioisce, mentre i neofascisti gridano alla censura e inneggiano alla libertà di parola. È subito fumettino-di-Popper-time, a cui segue il controfumettino di Popper time, insulti e giuramenti di odio. Cercando di respirare dal naso, è un discorso più ...

Estrema destra - morto Delle Chiaie : 11.09 Stefano Delle Chiaie, accusato di concorso nella strage di Bologna, esponente della destra e fondatore di Avanguardia Nazionale, è morto nella notte presso l'ospedale Vannini di Roma. Aveva 83 anni. Nato a Caserta nel 1936, per anni era stato latitante per sfuggire alla giustizia italiana, fino a quando fu catturato a Caracas, in Venezuela, il 27 marzo del 1997. Sia per la strage di Bologna (1980) che per quella di piazza Fontana (1969) ...

Casapound - chiusi gli account dell'Estrema destra - la Boldrini esulta : "Bene Facebook. Un altro passo verso l’archiviazione della stagione dell’odio organizzato sui social network". Ovviamente esulta Laura Boldrini per la chiusura delle pagine Facebook di Casapound. Oggi sono state bloccate su Instagram e Facebook numerosi account del movimento di estrema destra Casap

Germania - perché l’Est vota Estrema destra : Le previsioni per le elezioni nelle due regioni della ex Germania Est sono state confermate. L’estrema destra di Alternative für Deutschland (AfD), rispetto alle elezioni del 2014, raddoppia i voti in Brandeburgo (23.7%) e arriva quasi a triplicarli in Sassonia (27.8%).In entrambi i Länder AfD è stabilmente il secondo partito. Con questi risultati per i cristiano-democratici (CDU) in Sassonia e per i socialdemocratici ...

Il buon risultato dell’Estrema destra alle elezioni in Sassonia e Brandeburgo : I risultati parziali dicono che Alternativa per la Germania ha guadagnato molti voti, anche se le aspettative erano altre

Germania : Gentiloni - ‘vecchia Ddr che guarda a Estrema destra fa impressione’ : Roma, 1 set. (AdnKronos) – “#Germania Il balzo dell’Afd sovranista non basterà per governare in Sassonia o Brandeburgo. Cdu e Spd primi partiti a Dresda e Potsdam. Ma la vecchia #Ddr che nell’anniversario dell’inizio della guerra guarda all’estrema destra fa impressione”. Lo scrive su twitter l’ex-premier Paolo Gentiloni. L'articolo Germania: Gentiloni, ‘vecchia Ddr che guarda a estrema ...

Germania - l’avanzata dell’Estrema destra al test elettorale in Sassonia e Brandeburgo : Nei due Länder dell’ex Ddr AfD è in ascesa ma potrebbe restare fuori dal governo. Sul voto peserà la percezione di un Est che si sente ai margini

Tre membri dell’associazione di Estrema destra Génération Identitaire sono stati condannati a 6 mesi di carcere in Francia : Il tribunale di Gap, nel sud della Francia, ha condannato a sei mesi di carcere tre membri dell’associazione giovanile europea di estrema destra Génération Identitaire (Generazione Identitaria in italiano) per un’iniziativa anti-migranti condotta vicino al confine tra Francia e Italia il

La Corte Suprema israeliana ha vietato la candidatura alle elezioni a due esponenti di una lista di Estrema destra : La Corte Suprema israeliana ha vietato a due esponenti della lista di estrema destra Otzma Yehudit (Potere ebraico) di presentarsi alle elezioni del prossimo settembre, per incitamento al razzismo. Benzi Gopstein e Baruch Marzel fanno parte di Otzma Yehudit, erede