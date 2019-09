Serie A, Sassuolo batte Spal 3-0

Ilriparte alla grande dopo il ko di Roma, lasi eclissa dopo la vittoria con la Lazio: 3-0 al 'Mapei'. Uno spettacolo la ripartenza che porta avanti i neroverdi (26'): azione avvolgente a 5 tocchi rifinita da Defrel per Caputo,che non perdona (26').Berardi al 43' sfiora il 2-0, che arriva però nel recupero (47'):Duncan per Berardi,super assist di petto per Caputo che fa doppietta.Pocain campo. Tris di Duncan in avvio ripresa(lungo silent check di Mariani),Caputo centra il palo (54') di testa,Consigli nega a Murgia il 3-1.(Di domenica 22 settembre 2019)